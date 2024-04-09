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· Анастасия Дмитриева

Ведущие российские производители взломостойких сейфов

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Взломостойкие сейфы – это изделия, спроектированные и изготовленные с использованием особых технологий и материалов для предотвращения несанкционированного доступа. Как правило, они имеют усиленную конструкцию, защиту от высверливания, выбивания, а также электронные или механические замки, предотвращающие попытки взлома. Взломостойкие сейфы широко используются для хранения драгоценностей, денег, документов и других ценных предметов в коммерческих и частных помещениях.

Приобрести качественный взломостойкий сейф для денег и других ценностей можно как у европейских, так и отечественных производителей. Выбор зависит от потребностей потенциального покупателя. Однако сегодня всё больше пользователей отдает предпочтение российской продукции. По каким же причинам?

Сегодня российские бренды сделали большой шаг вперед, улучшив технологии производства взломостойких сейфов. Благодаря этому они пользуются большой востребованностью не только на территории РФ, но и в странах СНГ. Изделия в обязательном порядке проходят ряд тестов, которые подтверждаются сертификатом соответствия. Сегодня в России действующим стандартом качества является ГОСТ Р 50862-2017.

Главные достоинства сейфов от российских производителей:

  • высокий уровень надежности;
  • качественное исполнение продукции;
  • широкий модельный ряд;
  • приятный дизайн;
  • доступная цена.

Отечественные компании производят хранилища разного уровня взломостойкости. В ассортименте есть крупные тайники, оснащенными высокосекретными замками и многосторонним ригельным механизмом, а также небольшие, но прочные сейфы, которые можно легко спрятать от посторонних глаз.

Специалисты рекомендуют обратить внимание на продукцию брендов, представленных ниже.

WITKONT

Если вам требуется сейф, который раз и навсегда решит вопрос с надежным хранением ценных вещей, остановите свой выбор на WITKONT. Бренд давно специализируется на производстве взломостойких хранилищ, которые не боятся механического воздействия и отличаются отменными эксплуатационными качествами. Сейфы состоят из наружного и внешнего корпусов. Дополнительные составы, материалы и конструктивные элементы обеспечивают высокую прочность изделий. Многие модели WITKONT оборудованы ловушками от взлома и ригельной системой запирания.

Klesto

Современный бренд занимается выпуском изделий, которые сочетают в себе инновационные решения, привлекательный дизайн, удобную эргономику управления и высокую надежность. В ассортименте представлены как классические изделия с ключевыми замками, так и более современные модели с новыми электронными системами запирания и датчиком отпечатков пальцев последнего поколения.

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