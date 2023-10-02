Вакансии специалистов по обработке металла в Казани

Как только древний человек осознал, что металл можно использовать для создания различных инструментов и предметов, он начал заниматься его обработкой. И произошло это за 5 500 лет до Рождества Христова. Именно в это время был изготовлен медный топор, найденный на территории современной Сербии. А уже на рубеже II и I тысячелетий до нашей эры в разных регионах появилась технология выплавки железа. С тех пор профессии, связанные с металлообработкой, развивались и приспосабливались к изменяющимся потребностям общества. И сегодня, когда металл является неотъемлемым материалом в любой отрасли – от машиностроения до медицины – они стали самыми востребованными на рынке труда.

Только в Казани открыто более 650 вакансий токаря, знающего устройство и правила настройки оборудования и умеющего читать документацию. Им предстоит изготавливать детали согласно чертежам, контролировать их качество и поддерживать в рабочем состоянии станки. Минимальная заработная плата токаря, если верить объявлениям о поиске сотрудников, 35000 рублей в месяц, максимальная – 164000. Самые высокие зарплаты обещают работодатели, ищущие токарей для работы вахтой в ХМАО, Ленинградской, Московской и Иркутской областях: к примеру, «Производство Инвест Персонал» (162000-164000), «Российский Промышленный Сервис» (155000), «Промстройкомплект» (150000), «Гк Мрк» – 145000.

Также на кадровом рынке Казани востребованы сварщики, которые осуществляют наплавку, резку, сварку конструкций, узлов, трубопроводов, деталей. Соискателю на должность необходимо знать свойства различных металлов, правила подбора режима их нагрева, безопасные методы и приемы выполнения работ, устройство и принцип действия сварочных машин различных типов. Наиболее высокий уровень оплаты труда будущим работнику обещают «Технозис» (до 180000), «Ресурс Технолоджи» (175000), «Профит Центр» (157000). Но лидер по уровню зарплат – Ancor. Здесь сварщик может получить до 200000 рублей. Однако для трудоустройства в компанию необходимы профильное образование, удостоверение о праве работы на высоте, о допуске к сосудам, работающим под давлением, работе с люльки подъемника (вышки) и действующее удостоверение НАКС.

Кроме того, в нашем городе открыты вакансии редких и дефицитных специалистов в сфере металлообработки – кузнецов. Будущему работнику предстоит ковать детали и заготовки из сталей различных марок и сплавов цветных металлов, поэтому он должен знать устройство прессов и молотов различных типов, конструкцию всех видов кузнечного инструмента и приспособлений. Зарплата кузнеца варьируется от 45000 до 78000 рублей в месяц. При этом предприятия дополнительно гарантируют разнообразные меры поддержки сотрудников. Например, «Казанькомпрессормаш» компенсирует стоимость обеда, часть оплаты жилья молодым специалистам, предоставляет возможность отдохнуть на берегу Волги на базе отдыха. Казанское Моторостроительное производственное объединение обещает расширенный социальный пакет, ДМС, бесплатные обеды в столовой, материальную помощь при съеме жилья, а Казанский оптико-механический завод – лечение в собственной поликлинике, компенсацию проезда и стоимости санаторных путевок.