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В ВТБ подсчитали оптимальную реальную цену золота

Служба новостей Автор статьи
Для обеспечения адекватной окупаемости разработ...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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Для обеспечения адекватной окупаемости разработок новых месторождений золота его реальная цена должна находиться в коридоре 4,0-4,5 тыс. долларов за унцию. Об этом на ВЭФ-2026 заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Виталий Сергейчук.

«Чтобы отрасль запускала новые гринфилды, принцип ценообразования «издержки плюс наценка» должен смениться на принцип «стимулирующего ценообразования». Среднесрочный уровень цены должен обеспечивать по крайней мере минимальную норму окупаемости для новых проектов, иначе воспроизводства ресурсной базы просто не произойдет», – сказал он.

Сергейчук отметил, что сегодня российская золотодобывающая отрасль находится в лучшей форме за новейшую историю. «Цена позволяет генерировать рекордный денежный поток. Но ключевой тезис: вопрос не в том, как эту ренту поделить или изъять, а в том, как превратить временную ценовую премию в новый инвестиционный цикл. Потенциал добычи к 2030 году существенно выше текущего уровня – при базовом сценарии речь идет о 600 тоннах драгметалла в год».

Однако новые проекты должны не только обеспечить рост, но и компенсировать естественное истощение зрелых месторождений. Это мировой долгосрочный тренд: отрасль проходит через кризис геологоразведки, а качество недавно открытых месторождений снижается. По нашим данным ВТБ, за последние 15 лет у крупнейших компаний мира содержание золота в добытой руде снизилось на 20%.

«Поэтому для отрасли критичны инвестиции в геологоразведку, энергетику, логистику и технологическое развитие, – подчеркивает Виталий Сергейчук. – Именно в эти направления должна в первую очередь конвертироваться текущая ценовая премия, чтобы формировать ресурсную базу, строить инфраструктуру и вводить в эксплуатацию новые мощности. Для этого принципиальна стабильная и предсказуемая налоговая нагрузка на всем горизонте проекта. Она позволяет инвестору планировать долгий инвестиционный цикл, а банку – прозрачно прогнозировать будущий денежный поток, оценивать риски и структурировать финансирование. Это позволит увеличить объем доступного долгосрочного финансирования и снизить стоимость капитала».

ВТБ проводит масштабную реконструкцию офисов, до конца года откроется три офиса нового формата на Максимова, Мавлютова и Чистопольской.

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