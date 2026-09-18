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В Татарстане стартовало трехдневное голосование

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Сегодня, 18 сентября, в Татарстане началось трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации девятого созыва. Ровно в 8:00 избирательные участки по всей республике открыли двери для избирателей. Голосование пройдет 18, 19 и 20 сентября.

На избирательных участках № 283 и № 340, расположенных в здании Казанского государственного института культуры, первых избирателей встретили особенно торжественно. Оркестр народных инструментов «Казань Нуры» исполнил государственные гимны Российской Федерации и Республики Татарстан, которые ознаменовали начало первого дня голосования.

Одновременно с выборами депутатов Государственной Думы в Татарстане проходят дополнительные выборы депутата Государственного Совета Республики Татарстан по Высокогорскому одномандатному избирательному округу № 50 и дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления в 40 районах республики.

Все избирательные участки республики открыты 8:00 до 20:00.

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