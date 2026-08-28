Почти 14 тыс. наблюдателей будут работать в Татарстане на выборах депутатов Госдумы

В информационном центре «Точка выбора» состоялся брифинг, посвященный инструментам наблюдения и процессу подготовки общественных наблюдателей.

Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев отметил, что избирательная кампания в республике идет насыщенно и конструктивно, в соответствии с законодательством. С 22 августа начался этап предвыборной агитации в СМИ, с 24 августа по 17 сентября на телевидении и радио проходят дебаты.

Одним из важных этапов подготовки стало утверждение избирательных бюллетеней. В Татарстане будет напечатано почти 6 млн бюллетеней на двух государственных языках. Бюллетени федеральной кампании будут защищены цветной защитной сеткой и специальным микрошрифтом.

В ЦИК Татарстана также напомнили о доступных избирателям сервисах. До 14 сентября граждане могут воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель» — им уже воспользовались более 12 тыс. жителей республики. Также доступен сервис «Волонтеры на участке». С 10 по 16 сентября избиратели смогут подать заявление о голосовании на дому.

Андрей Кондратьев также отметил, что с прошлого года системами видеоконтроля охвачены все избирательные участки республики: на 965 участках организовано видеонаблюдение, на остальных — видеофиксация. Камеры будут фиксировать ключевые этапы работы комиссий, включая голосование, хранение бюллетеней, подсчет голосов и составление итоговых протоколов. Дополнительным элементом открытости является присутствие представителей СМИ.

«Прозрачность выборов складывается из нескольких элементов — работы избирательных комиссий, общественного наблюдения, видеоконтроля, присутствия средств массовой информации и возможности граждан получать достоверную информацию. Все эти инструменты работают на одну задачу — обеспечить открытость избирательного процесса и доверие граждан к его результатам», — подчеркнул Андрей Кондратьев.

Председатель Общественной палаты Республики Татарстан Александр Терентьев рассказал, что общественное наблюдение является одним из практических механизмов обеспечения избирательных прав граждан.

Он также подчеркнул важность взаимодействия Общественной палаты с избирательными комиссиями и отметил, что прозрачность выборов достигается сочетанием работы комиссий и общественного контроля.

«Сегодня наше законодательство и общественность готовы честно, прозрачно и удобно организовать голосование», — отметил Александр Терентьев.

Председатель Исполнительного комитета Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России Тимур Какохо сообщил о подготовке общественных наблюдателей к предстоящему голосованию. Обучение проходит в 43 муниципальных районах республики, а также в Казани и Набережных Челнах. Семинары организованы с 17 августа по 10 сентября.

Всего Общественная палата РТ планирует подготовить более 2 800 общественных наблюдателей. По состоянию на 28 августа обучение уже прошли 1 352 человека.

В рамках выездных семинаров участники изучают правовой статус наблюдателя, основные этапы голосования, порядок работы на избирательном участке и алгоритмы действий в нестандартных ситуациях. Программа включает правовую подготовку и практические тренинги.

При этом общее число наблюдателей на выборах достигнет почти 14 тысяч — это общественные наблюдатели, наблюдатели от партий и кандидатов.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации, дополнительные выборы депутата Государственного Совета Татарстана и муниципальные выборы пройдут в республике 18, 19 и 20 сентября 2026 года.