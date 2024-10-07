В Рунете появилась платформа для диджитал-видео от Workspace

В начале осени digital-площадка Workspace представила новую платформу для размещения видеоконтента – Workspaсe Video Hub. Теперь публикация видео доступна всем зарегистрированным компаниям, при условии, что они непосредственно связаны с диджитал-тематикой. Это нововведение предоставляет создателям роликов дополнительный канал взаимодействия с аудиторией, а пользователи сайта получают доступ к самым разнообразным видео, таким как инструкции по настройке рекламных кампаний или вебинары по внедрении нейросетей в дизайнерские процессы.

Новый проект Workspace был позитивно встречен диджитал-сообществом, так как его создание было продиктовано именно его актуальными потребностями. Ожидается, что через некоторое время видеоагрегатор станет главным источником диджитал-контента в Рунете.

Ключевым преимуществом новой платформы является удобный поиск по типу контента (например, репортажи, выступления, вебинары, кейсы, обучающее видео, промо-ролики) и по тематике (маркетинг, e-commerce, разработка, SEO, нейросети, менеджмент, PR и т.д.).

Особую пользу нововведение представляет именно для агентств, оказывающих диджитал-услуги, ведь ролики прикрепляются к их карточкам и заказчики могут узнать о агентстве больше перед заказом разработки сайта или мобильного приложения. Также, количество опубликованного видео будет отражаться в Рейтингах медийности агентств от Workspace. При этом наибольший вес будут иметь те, которые редакция при модерации перенесла в ленту «Рекомендуемые». Скорректированную формулу ранжирования организаторы планируют выложить в открытый доступ позже.

Для загрузки ролика необходимо зайти в личный кабинет, вставить ссылку на него с платформ Youtube, VK, Rutube или Vimeo в специальную форму, а также внести нужную информацию в обязательные поля.

Добавим, что открытие Workspaсe Video Hub — далеко не последний шаг, направленный на развитие Workspace Media в этом году. Чуть ранее Workspace предоставил возможность компаниям самостоятельно размещать анонсы собственных мероприятий, а также публиковать гостевые статьи. Таким образом в данный момент все зарегистрированные компании через личный кабинет имеют уникальную возможность размещать сразу 5 форматов контента: статьи, кейсы, новости, анонсы мероприятий и видеоролики. Все они проходят через обязательную пост-модерацию, а в некоторых рубриках редакция отмечает лучшие материалы пометкой «Рекомендованное», чтобы они получали больше внимания аудитории.