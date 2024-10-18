Осенью природа постепенно окрашивает пейзажи Татарстана в яркие и теплые оттенки, у дачников и садоводов возникает новая волна вдохновения. Осень — это не только время сбора урожая, но и период подготовки своего участка к следующему сезону.

Дмитрий Черничер, специалист одного из крупнейших в России питомников растений «Экоплант», рассказал, в чем заключаются особенности осеннего сезона, что важно знать местным садоводам и какие цветы, кустарники и многолетние растения лучше всего подходят для осенней посадки.

О наилучшем сезоне для посадки

Какое время года наиболее подходит для высадки растений и почему?

- Для высадки идеально подходят весна и осень, между ними нет принципиальной разницы. Впрочем, у них имеет свои особенности, влияющие на вегетацию. Весной у растений больше времени для укоренения, посадки испытывают меньший стресс и активно идут в рост. А осенью высадка проходит в условиях более низких температур, что может замедлить развитие корней.

Лучшие растения для посадки осенью

Есть ли растения, высадка которых осенью, раскроет их по-особому? Как именно?

- Осенью особенно хорошо выглядят рябины и бересклеты. В это время они оживляют сад яркими оранжевыми и красными тонами, создавая красивый контраст с зелеными растениями. Еще из деревьев и кустарников осенью хорошо приживаются яблони, груши, смородина, крыжовник, туя и можжевельник. Заняться цветами тоже можно: осень подходит для высадки тюльпанов, нарциссов и гиацинтов, а также пионов и лаванды. Из трав в этот сезон стоит посадить мелиссу, мяту, череду и эстрагон. Высадка этих культур осенью способствует их лучшему укоренению, позволяет им активно развиваться и раскрыть декоративный потенциал в следующем сезоне.

Особенности высадки в осенний период

Влияет ли посадка осенью на жизнеспособность растений?

- Посадка растений осенью снижает уровень стресса, так как низкие температуры и замедленный процесс вегетации способствуют здоровому развитию. Насчет вредителей — осенью их практически нет, в частности, в октябре. Но для профилактики рекомендуется провести одну или две обработки от вредителей. Это позволит повысить защиту растений и минимизировать потенциальные риски.



Какие растения лучше подойдут для высадки осенью и почему?

- В осенний период чаще всего высаживают крупномерные деревья: в это время они испытывают меньший стресс из-за снижения вегетационной активности. Еще осенью можно сажать многолетние растения, такие как кустарники, древесные культуры и луковичные цветы. Они менее подвержены стрессу, так как вегетация уже завершилась, что позволяет им легче адаптироваться к новым условиям. В целом, все растения имеют способность к росту в течение разных периодов времени, включая предстоящий осенний сезон. Все зависит от готовности владельца следовать рекомендациям по посадке и уходу.

Как выбрать растения для светлых/теневых участков?

- При выборе растений для светлых и теневых участков важно подобрать виды, которые хорошо чувствуют себя в условиях полутени. К ним относятся рододендроны и обриеты. Эти растения не переносят прямых солнечных лучей, но прекрасно растут в рассеянном свете. Также можно упомянуть хосты и другие декоративные культуры, которые комфортно себя чувствуют в полутени, в том числе рододендроны и сосны с мягкой хвоей.

Подготовка к сезону: что нужно знать заранее

Есть ли ограничения для растений в нашем регионе?

- В Республике Татарстан нет специфических ограничений по выбору деревьев. Но нужно учитывать, что для местного климата характерны резкие перепады температур между сезонами, низкая влажность весной и осенью и в то же время — сравнительно длительный период вегетации. Такие условия позволяют экспериментировать с высадкой растений и получать хорошие урожаи, хотя и не без погрешностей. Например, деревья из Краснодарского края и южных регионов с трудом укореняются в условиях Татарстана. Поэтому для успешной адаптации рекомендуется выбирать деревья, которые районированы для этой области.

Как подготовить свой сад к осени и к последующей зиме?

- Важно провести профилактическую обрезку плодовых деревьев и кустарников, аккуратно и умеренно побелить кору деревьев, сделать стрижку и аэрацию газона, утеплить и замульчировать посадки, убрать сорняки и опавшие листья, а также высадить растения с разветвленной корневой системой: например, горчицу, клевер, фацелию, чеснок, лук, малину и смородину.

Что по вашему мнению отличает вас от других питомников в регионе?

- Ассортимент «Экопланта» включает 9 670 видов растений, а за 11 лет работы компании в портфолио накопилось 15,5 тыс. реализованных проектов — от небольших садовых участков до парков общей площадью посадки более 500 гектаров.

У «Экопланта» особенно крепкие связи с Казанью: наша команда разработала решения для ответственного природопользования и охраны окружающей среды в Иннополисе. Мы гордимся этим проектом и надеемся, что в будущем у нас будет возможность реализовать что-то не менее значимое в Татарстане.

В числе знаковых достижений Экопланта — комплексное благоустройство ЖК «Сберсити», ИЦ «Сколково», парков «Зарядье» и «Патриот», а также ландшафтные проекты для крупнейших российских девелоперов: ФГАУ «УИСП» Минобороны России, АО СЗ «Рублево-Архангельское», концерн «КРОСТ», ГК «Ташир», ГК «Самолет», ГК «Пионер», СЗ «Доброград».

Правильный выбор и своевременные посадки позволят вам насладиться цветущими пейзажами весной и летом, а также создадут волшебное преображение в осенние дни.

Следуя этим советам и рекомендациям, вы сможете создать свой собственный уголок радости и вдохновения. Начните планировать свои осенние посадки уже сегодня — пусть ваш участок станет настоящей гордостью и оазисом осенней красоты!

С 14 по 20 октября в «Экопланте» проходит Неделя сумасшедших скидок до -90%: в этот период можно приобрести множество растений и готовых решений для сада по минимальным ценам, а также сэкономить на услугах по уходу за зеленым пространством.