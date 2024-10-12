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Требования безопасности на стройке

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Ежегодно в Москве строятся и реконструируются тысячи зданий. Строительная площадка представляет собой территорию повышенной опасности. С целью недопущения травм и несчастных случаев следует соблюдать требования по охране труда.

Перечень основных опасностей на стройке:

1. Падение предметов с высоты.

2. Падение человека с высоты.

3. Обрушение грунтов и незакрепленных конструкций.

С точки зрения норм охраны труда самое важное на стройке - это безопасность всех участников строительного процесса. Она достигается путем применения средств индивидуальной защиты, а также выполнения требований нормативно-правовых актов и предписаний инженеров по охране труда.

Для обеспечения личной безопасности применяются каски. Это СИЗ позволяет защитить работника от падения на него с высоты мелкоштучного груза, например, кирпича, и реально спасти жизнь.

Чтобы защититься от возможного падения с высоты более крупных предметов, необходимо уйти из опасной зоны работы крана - то есть, такой части территории строительной площадки, куда при неисправности такелажных механизмов может упасть элемент будущей строительной конструкции.

Для защиты от падения с высоты следует устанавливать специальные ограждения для рабочих, и оборудовать эти ограждения сигнальными лентами, чтобы каждый участник строительного процесса видел, что перед ним территория повышенной опасности.

Кроме того, не последнюю роль играет и установка достаточного количества прожекторов на строительной площадке в случае, если работы проводятся в темное время суток.

Перед началом работ следует провести первичный инструктаж с новыми сотрудниками и рассказать им о безопасной организации работ, правилах перемещения по горизонтальным и наклонным поверхностям, использовании дополнительных устройств для обеспечения безопасности.

Необходимо разъяснить даже опытным сотрудникам, что при работах на высоте пренебрежение использованием СИЗ, такими как каски и страховочные пояса, может нанести существенный урон их здоровью, а также принести дополнительные издержки компании на выплаты по случаю возможной травмы.

При выполнении работ нулевого цикла отдельную беседу нужно провести с водителями строительной техники, и рассказать им, что установка машин и механизмов в непосредственной близости от котлована может привести к опрокидыванию строительной техники в случае, если такая техника будет расположена внутри призмы обрушения грунта.

Также следует контролировать, чтобы работы велись строго по проекту и для монтажа конструкций применялись именно те краны, которые указаны проектировщиками. Не допускается использование строительных кранов в сильный ветер, а также следует немедленно прекратить работы, если выяснилось, что грузоподъемность прибывшего строительного крана на определенном вылете меньше, чем масса монтируемой строительной конструкции.

Организовать охрану труда можно двумя способами: созданием собственного отдела ОТ либо путем передачи данных функций аутсорсинговой компании. В первом случае потребуются значительные вложения средств в обучение и найм сотрудников, аренду дополнительных помещений для работников. Обращение в центры по охране труда, напротив, сочетает в себе экономию и минимизацию рисков по уплате возможных штрафов вследствие каких-либо нарушений, так как всю полноту ответственности в этом случае берет на себя аутсорсинговое агентство.

Следует отметить, что организация охраны труда может быть реализована любым из вышеупомянутых способов, однако она должна достигать единой цели - минимизации травм и профессиональных заболеваний сотрудников, выполняющих свои обязанности на рабочем месте.

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