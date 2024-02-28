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· Анастасия Есикова

Транспортировка негабаритных грузов в ящике из доски

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Негабаритными считаются грузы, которые превышают допустимые размеры и весовые ограничения, а также грузы со специфическими формами или особенностями. Сельскохозяйственная и строительная техника, мосты, различные металлические конструкции и оборудование часто обладают нестандартной геометрией или состоят из фрагментов, требующих особых условий перевозки. Их транспортировка осложняется, поскольку подобные ТМЦ сложно или невозможно поместить в изготовленную по ГОСТУ надежную тару и найти подходящее по размерам средство транспорта.

Рассказываем, почему на сегодняшний день максимально востребованным, оптимальным вариантом тары для доставки негабаритных грузов считается дощатый ящик.

Преимущества ящиков из доски при транспортировке негабаритных грузов

  • Прочность, устойчивость к деформациям.
  • При необходимости, дополнительное закрепление внутри ящика груза с помощью ложементов, перегородок, которые легко соорудить по индивидуальным требованиям заказчика.
  • Легкость при изготовлении деревянного контейнера по заданным покупателем параметрам и другим требованиям кастомизации.
  • Экологичность, возможность использовать несколько раз, ремонтопригодность.
  • Демократичная цена, длительный эксплуатационный ресурс.

Можно заказать ящики из доски определенной формы и размеров по конструкторской документации заказчика, заданного цвета, с крышками, с ручками, с фурнитурой, со съемными стенками, ложементами, усиленные металлической лентой, с полозьями, с рубероидом по крышке, собранные или разборные.

Из каких древесных материалов изготавливается нестандартная тара?

  • Ящик может быть выполнен из деревянных обрезных досок хвойных и лиственных пород естественной влажности, или досок, просушенных в специальных термических камерах (если тара предназначена для транспортировки ТМЦ за границу РФ или морским путём).
  • Из фанеры различной толщины (материал изготавливается из шпона, прессованного в несколько слоев так, чтобы волокна дерева были расположены перпендикулярно — для усиления прочности).
  • Из древесно-волокнистой плиты (материал, изготовленный путем прессования мельчайших древесных волокон и клеевого состава при высоком температурном режиме).
  • Из OSB — ориентированно-стружечной плиты (материал, при изготовлении которого применяется длинная щепа хвойных деревьев).

Где купить дощатый ящик для перевозки негабарита?

Если возникла необходимость перевезти груз с размерами, которые не поместятся в деревянную тару, выполненную по ГОСТу, целесообразно обратиться к надежной компании-производителю, имеющей хорошие рекомендации на рынке. Добросовестный изготовитель имеет опыт производства ящиков из доски, фанеры и других пиломатериалов для негабаритного груза и всё необходимое оборудование. Выяснив требования заказчика, производитель оперативно изготовит нужную тару.

Задача бережной и безопасной транспортировки негабаритного груза будет успешно решена.

Авторство фотографий: szpk78.ru

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