ТОП-5 заведений для новогоднего корпоратива в Казани: рейтинг от сайта so-svoim.ru

Планирование новогоднего корпоратива – это важная задача, которая требует тщательного подхода к выбору места, где сотрудники смогут расслабиться, насладиться вкусной едой и хорошей атмосферой. Казань, с её богатым выбором ресторанов и банкетных залов, предлагает множество отличных вариантов для проведения праздничного мероприятия.

В этой статье мы собрали ТОП-5 заведений, где можно провести незабываемый новогодний корпоратив, учитывая разные вкусы и предпочтения. От уютных ресторанов до крупных банкетных залов – каждый найдет идеальное место для празднования.

ТОП-5 заведений для новогоднего корпоратива

Вот список пяти ресторанов в Казани, которые идеально подойдут для проведения новогоднего корпоратива, которые можно забронировать на сайте https://kazan.so-svoim.ru/catalog/new-year/:

№1 Ресторан "Дом"

Местоположение: Ул. Горьковское шоссе, 118 а

Кухня: Европейская, русская, гриль

Вместимость: до 150 человек

Особенности: Ресторан расположен на озере Лебяжьем, окружён живописным лесопарком. Это идеальное место для тех, кто хочет провести корпоратив в уютной обстановке с живой музыкой. Возможна организация фейерверков и выездная регистрация.

№2 Med

Местоположение: Ул. Чистопольская, 9а

Кухня: Итальянская, европейская, японская

Вместимость: до 150 человек

Особенности: Этот ресторан представляет собой сочетание ночного клуба и бара с атмосферной музыкой и дискотекой. Он подойдёт для активного и энергичного празднования с танцами до утра.

Забронировать заведение можно на сайте https://kazan.so-svoim.ru/catalog/restoran-med/

№3 Palladium

Местоположение: Проспект Ямашева, д. 115

Кухня: Русская, европейская, татарская

Вместимость: до 300 человек

Особенности: Просторный банкетный зал с живой музыкой и возможностью использовать алкоголь свои напитки. Отличный выбор для масштабных корпоративов.

Узнать цены и забронировать заведение можно на сайте https://kazan.so-svoim.ru/catalog/restoran-restoran-paladium/

№4 Небо Казани

Местоположение: Ул. Пушкина, д. 26

Кухня: Европейская, татарская (по запросу)

Вместимость: до 30 человек

Особенности: Уникальное место с террасами и уютной атмосферой. Идеально подходит для небольших компаний, ценящих уединённость и качественное обслуживание. Есть площадка для фейерверков.

№5 Пирамида

Местоположение: Ул. Московская, 3

Кухня: Европейская, халяль

Вместимость: до 500 человек

Особенности: Это один из самых крупных банкетных залов в Казани с современным оборудованием и возможностью организовать дискотеку и живую музыку. Подойдёт для больших корпоративных мероприятий.

Эти заведения варьируются по вместимости и стилю, что позволит подобрать оптимальный вариант для разных типов компаний и бюджетов.

Заключение

Планируя новогодний корпоратив, важно учитывать не только место, но и уровень сервиса, качество кухни и возможность организации развлекательной программы. Все эти моменты можно легко решить с помощью сервиса so-svoim.ru, который предлагает удобный поиск и бронирование площадок для праздников не только в Казани, но и в других городах.

На сайте вы найдёте подробные описания, фото, цены и отзывы о заведениях, что существенно упрощает процесс выбора. Один из главных плюсов сервиса – возможность организовать мероприятие со своим алкоголем, что делает корпоратив ещё более бюджетным.