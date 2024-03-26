ТОП 5 стран для переезда на ПМЖ в 2024

За минувшие годы масштабы мировой миграции выросли в несколько раз. Тенденция к глобализации стирает границы между державами. Люди ищут лучшие страны, которые позволят им жить максимально комфортно. Получение статусов ВНЖ и ПМЖ дает право на длительное проживание в выбранном государстве. Эксперты назвали лучшие страны для переезда на ПМЖ в 2024 г.

Египет

Краткосрочная виза в Египет оформляется через консульство или онлайн. Чтобы переехать на ПМЖ в Египет, понадобится получение:

Туристической икамы на 6 мес. Она продлевается до года. Кандидату следует продемонстрировать основания для нахождения в стране. Например, договор аренды.

Нетуристической икамы. Ее выдают на 1 год с правом безлимитного продления. Доступна покупателям недвижимости за $50000 и выше, сотрудникам компаний, студентам, супругам египтян, лицам от 50 лет, живущим в Египте 5 лет.

Для выдачи икамы нужно обратиться в паспортно-визовую службу. Также разработана программа для инвесторов, позволяющая стать гражданином за 6-12 мес. при вложениях от $250000. На общих основаниях гражданство Египта доступно через 5-10 лет (подробности см. на passportivity.com).

Венгрия

Переезд в Венгрию можно осуществить за 2-3 месяца. Здесь действует порядка 15 типов ВНЖ, на основании которых уже через 3 года имеется несколько способов получить ПМЖ. Чаще всего ВНЖ запрашивают:

покупатели объектов недвижимости стоимостью от €155000;

финансово независимые лица с доходом от €10000/год.

цифровые кочевники с заработком от €2000/мес;

предприниматели, самозанятые для занятия бизнес-деятельностью;

родственники граждан и резидентов Венгрии (супруги, дети, родители).

Кроме того, в 2023 г. было объявлено о возобновлении выдачи инвестиционного ВНЖ на 10 лет. Пороговые вложения: €250000.

Кипр

Для получения ПМЖ в этой стране нужно прожить от 5 лет с видом на жительство. ВНЖ может быть:

гостевым;

рабочим;

по воссоединению семьи.

Отдельный ПМЖ выдается через 12-18 мес. по иммиграционному разрешению следующим категориям: покупателям квартиры/дома за €100000, ценным специалистам, предпринимателям, финансово независимым лицам с доходом от €9568/год.

Кипрский ПМЖ за инвестиции в 2024 г. доступен в срок от 3 мес. за вложения €300000 в недвижимость, паи, акции. Спустя 5 лет инвесторы могут подаваться на паспорт.

Португалия

Особенность иммиграционной системы Португалии – возможность получить как ПМЖ, так и сразу гражданство после 5 лет проживания в стране с ВНЖ. Статус временного жителя получают:

Инвесторы, вкладывающие в экономику страны от €250000.

Финансово независимые лица с поступлениями от €820/мес.

Цифровые кочевники с доходом от €3040/мес.

Предприниматели и самозанятые.

Родственники, супруги португальцев.

В отличие от многих стран ЕС, ВНЖ Португалии дает право на работу. Кандидаты на ПМЖ и гражданство сдают экзамен A2 по языку, подтверждают наличие жилья.

Турция

Эта страна интересна эмигрантам Европы и Ближнего Востока. Получить ВНЖ (икамет) здесь можно на нескольких основаниях, среди которых:

Покупка недвижимости (от $75000).

Трудоустройство и открытие бизнеса.

Брак и воссоединение с семьей.

Обучение в ВУЗе.

ВНЖ можно продлевать неограниченное количество раз. ПМЖ доступно через 8 лет, гражданство раньше – спустя 3-5 лет. Состоятельные люди могут за 6-8 мес получить паспорт Турции, купив недвижимость на $600000, паи, облигации за $500000.

Выбирая направление релокации, необходимо изучить информацию о странах, социальный, экономический аспекты, получить консультацию у специалистов. Грамотный и всесторонний подход на этом этапе закладывает фундамент успешного и продуктивного проживания в выбранной стране.