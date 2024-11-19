С наступлением холодов разговоры о смене шин становятся особенно актуальными. Тем не менее о резине зимней ходит множество мифов, которые способны сбить с толку даже тех, кто за рулём не первый год. Сегодня мы разберём самые распространённые заблуждения.

Миф 1. Шипованная резина лучше во всех случаях

Многие считают, что шипованные шины — это универсальное решение для всех зимних условий. На самом деле это не так. Шипы действительно эффективны на льду и укатанном снегу, но их преимущества теряются на асфальте или мокрой дороге. Более того, в городских условиях шипованные шины могут быть менее комфортными из-за повышенного уровня шума.

Выбор между шипами и нешипованными шинами зависит от вашего региона. Если вы живёте там, где часто бывает гололёд, шипы станут отличным решением. Но для городских улиц и при регулярной расчистке дорог лучше подойдут липучки.

Миф 2. Можно менять только два колеса

Некоторые считают, что достаточно поставить зимние шины только на ведущие колеса. Но это опасное заблуждение. Разное сцепление передних и задних колёс может привести к потере управления, особенно в условиях гололёда.

Для равномерного сцепления и безопасного вождения важно «переобуть» все четыре колеса в зимнюю резину. Это обеспечит лучшее управление и сократит вероятность заноса.

Миф 3. Зимние шины можно использовать круглый год

На первый взгляд это может показаться удобным решением, особенно для тех, кто не хочет тратить время на сезонную замену шин. Но эксплуатация зимней резины летом — плохая идея.

Во-первых, зимние шины изготавливаются из более мягкой резиновой смеси, которая быстрее изнашивается при высоких температурах. Во-вторых, их протектор не рассчитан на тёплую погоду и может ухудшить управляемость. Для летних месяцев лучше использовать шины, предназначенные именно для этого сезона.

Миф 4. Чем больше шипов, тем лучше

Ещё одно распространенное заблуждение — шипованная резина с максимальным количеством шипов всегда выигрывает. На самом деле эффективность шипов зависит не только от их количества, но и от качества, формы и расположения.

К тому же современные нешипованные шины часто не уступают шипованным по сцеплению с дорогой благодаря особому составу и продуманному рисунку протектора. Если вам важно минимизировать шум и износ дорожного покрытия, рассмотрите этот вариант.

Миф 5. Все зимние шины одинаково хороши

Считать, что любая зимняя резина справится с задачей, — серьёзная ошибка. Шины различаются по характеристикам в зависимости от их назначения. Например, шины для северных регионов не подойдут для мягких европейских зим, и наоборот.

Обратите внимание на маркировку и отзывы о конкретной модели. Если вы не уверены, какой тип шин вам нужен, консультируйтесь со специалистами. В интернет-магазине OZON представлены шины для разных условий, что позволяет выбрать оптимальный вариант.

Как выбрать правильную зимнюю резину

Если вы до сих пор сомневаетесь, какие шины выбрать, вот несколько советов:

Анализируйте климат вашего региона. В суровых зимах выбирайте шипованные модели, а для мягких лучше подойдут нешипованные.

Учитывайте стиль вождения. Для спокойных поездок по городу подойдут мягкие и тихие шины, а для частых поездок за город — более прочные и устойчивые.

Проверяйте сертификаты и рекомендации. Покупайте шины только у проверенных поставщиков, чтобы избежать подделок.

Где купить зимнюю резину

Тем, кто ищет качественную резину, интернет-магазин OZON предлагает широкий выбор моделей от проверенных брендов. Это удобный и надёжный способ найти шины, которые подойдут вашему автомобилю.

Посмотреть варианты можно по ссылке: https://www.ozon.ru/category/shiny-zimnie-8803/.