Т2 гарантирует лучшую цену: оператор бросил вызов информационному шуму в телекоме

T2, российский оператор мобильной связи, представил рекламную кампанию «Гарантия лучшей цены», в которой бренд противостоит главному тренду отрасли – гонке громких обещаний. Оператор прорывается сквозь информационный шум и заявляет: о выгоде не кричат, выгоду гарантируют. В основе кампании – простая мысль: абоненту не нужно искать подходящий тариф, ведь при подключении или переносе номера в Т2 он получает самое выгодное и оптимальное по наполнению предложение на рынке.

В новом рекламном ролике Т2 показывает контраст между множеством похожих обещаний рынка и конкретными гарантиями. Герой бежит по улице, окруженный яркими билбордами конкурентов, которые кричат о себе: «оператор номер один», «самый лучший оператор», «выгодный тариф», «переходи со своим номером». Т2 же не соревнуется в громкости слоганов, а действует в интересах абонентов и подкрепляет свои слова делом.

В основе гарантии – лучшее тарифное предложение по самой выгодной стоимости. Индивидуальное предложение позволяет абонентам не тратить время на долгие поиски подходящего тарифа и учитывает цену, наполнение, а также бесплатные дополнительные опции, которые делают выгоду осязаемой и долгосрочной. Среди них заморозка стоимости тарифа после подключения, «Вечные минуты и ГБ», «Гигабэк», «Маркет Т2», «Честная внутрисеть», «Связь без минусов», многоуровневая система безопасности Safewall и выгодные роуминговые предложения.