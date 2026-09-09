Т2 гарантирует лучшую цену: оператор бросил вызов информационному шуму в телекоме
Фото: пресс-служба Т2
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T2, российский оператор мобильной связи, представил рекламную кампанию «Гарантия лучшей цены», в которой бренд противостоит главному тренду отрасли – гонке громких обещаний. Оператор прорывается сквозь информационный шум и заявляет: о выгоде не кричат, выгоду гарантируют. В основе кампании – простая мысль: абоненту не нужно искать подходящий тариф, ведь при подключении или переносе номера в Т2 он получает самое выгодное и оптимальное по наполнению предложение на рынке.
В новом рекламном ролике Т2 показывает контраст между множеством похожих обещаний рынка и конкретными гарантиями. Герой бежит по улице, окруженный яркими билбордами конкурентов, которые кричат о себе: «оператор номер один», «самый лучший оператор», «выгодный тариф», «переходи со своим номером». Т2 же не соревнуется в громкости слоганов, а действует в интересах абонентов и подкрепляет свои слова делом.
В основе гарантии – лучшее тарифное предложение по самой выгодной стоимости. Индивидуальное предложение позволяет абонентам не тратить время на долгие поиски подходящего тарифа и учитывает цену, наполнение, а также бесплатные дополнительные опции, которые делают выгоду осязаемой и долгосрочной. Среди них заморозка стоимости тарифа после подключения, «Вечные минуты и ГБ», «Гигабэк», «Маркет Т2», «Честная внутрисеть», «Связь без минусов», многоуровневая система безопасности Safewall и выгодные роуминговые предложения.
Егор Бормусов, директор по маркетингу Т2:
«Рынок мобильной связи привык соревноваться громкими фразами: чем ярче обещания на билбордах, тем больше внимания. Мы в Т2 руководствуемся другими правилами. Нам не нужно перекрикивать конкурентов, чтобы нас услышали – мы предпочитаем говорить с клиентом на языке конкретных действий. «Гарантия лучшей цены» – наше фундаментальное правило. Мы убрали информационный шум, чтобы сосредоточиться на том, что действительно важно для абонента: честной стоимости, прозрачных условиях и уверенности в сделанном выборе».
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