Сварные секции для любого участка

Универсальный забор – то такое ограждение, которое идеально подходит для выполнения разного рода задач. Раньше было сложно представить, чтобы одним забором можно было огородить и сельскохозяйственный участок, и территорию школы. Сегодня все намного проще. Когда в приоритете минимализм, быстровозводимость, но при этом долговечность и эффективность, отличным решением становятся металлические секции, созданные пересечением вертикальных и горизонтальных прутьев. Скрепление прутьев при формировании сетки выполняется посредство лазерной сварки, которая, надежно соединяя прутья между собой, создает аккуратный незаметный сварной шов.

Сварные сетчатые заборы и ограждения могут быть изготовлены в любом цвете. Главное для этого – определить желаемый оттенок в соответствующей палитре, которую можно запросить у производителя. На выбор – огромное количество цветов. Но также можно остановить свой выбор на типовом решении – классическом зеленом цвете. Такое ограждение идеально впишется как в городской ландшафт, так и в загородную среду. Поэтому секции из прутьев успешно используются для ограждения дач, загородных домов и участков, коттеджей и коттеджных поселков.

Преимущество секций в загородной местности – сетчатая структура, которая способствует прохождению и воздуха, и солнечных лучей. Поэтому такой забор не затеняет участок, не создает на нем так называемых мертвых зон.

Кроме того, тонкие металлические прутья, обычно зеленого цвета, сливаются с окружающей природой и практически не заметны на первый взгляд, таким образом не утяжеляя пространство. Зато эти простые на первый взгляд сетки не только обозначают границ конкретного участка, но и надежно защищают его от проникновений.

Кроме того, если вдруг сетчатая структура по каким-то причинам не устраивает владельца участка, то эффект просматриваемости можно нивелировать путем высадки возле забора растительности – вечнозеленой, плетущейся и др.

Монтаж ограждения может быть проведен как специалистами, так и самим владельцем территории. Секрет быстровозводимости кроется в простоте ограждения, точнее в самой заборной системе.

Сначала готовится территория – ее выравнивают, определяют границы и готовят ямы для установки опорных стоек. Самый простой способ – забетонировать их на глубину промерзания грунта. Ну а если он слабый, то используют технологию монтажа на винтовые сваи. Еще один способ – монтаж с помощью подпятника. Его используют в тех случаях, когда секции нужно установить на асфальте.