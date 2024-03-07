Штукатурка для наружных работ: виды, свойства, производители

Фасадная штукатурка для наружных работ является важным элементом финишной отделки стен дома. Она выполняет две главные функции: защитную и декоративную. Во-первых, она защищает стены от воздействия окружающей среды, а во-вторых, делает здание красивым, придавая ему нужную текстуру и цвет. Декоративная штукатурка для наружных работ состоит из различных компонентов, таких как цемент, песок, известь и другие вещества. Вяжущий компонент связывает эти материалы. Она обладает целым рядом полезных свойств.

Свойства фасадной штукатурки

✓ Прочность: фасадная штукатурка способна выдерживать удары, трения и другие воздействия окружающей среды.

✓ Водоотталкивающие свойства: она не пропускает воду, что позволяет сохранять стены здания от дождя, исключая набухание, появление плесени и вымывание фасада.

✓ Паропроницаемость: штукатурка способна пропускать пар, который возникает из-за разности температур внутри и снаружи здания в точке росы, что предотвращает появление плесени.

✓ Устойчивость к перепадам температур: она способна выдерживать температуры от -40 до +45 градусов Цельсия без потери своих свойств и разрушения.

✓ Устойчивость к ультрафиолету: под воздействием солнечных лучей фасадная штукатурка сохраняет свой цвет на протяжении длительного времени.

✓ Пластичность: она удобна для нанесения даже на рельефный фасад и в труднодоступных местах на значительной высоте.

✓ Разнообразие: на рынке представлен большой выбор различных видов штукатурки с разнообразной текстурой и цветом.

Виды штукатурки для наружных работ по составу

Существует 4 основных типа фасадной штукатурки:

✓ Акриловая штукатурка.

✓ Минеральная (цементная) штукатурка.



✓ Силиконовая штукатурка.✓ Силикатная штукатурка.

Все эти типы имеют свои особенности и применяются в различных условиях. Выбор конкретного типа штукатурки зависит от требований, предъявляемых к конкретной работе. При выборе рекомендуется обратиться к производителям, которые предоставят полную информацию о свойствах и применении каждого вида штукатурки для наружных работ.

Текстура и фактура фасадной штукатурки

Структура фасадной штукатурки образует ее текстуру, а внешний рельеф - фактуру. Существует несколько популярных вариаций текстуры и фактуры, которые мы рассмотрим подробнее.

✓ Камешковая текстура. Поверхность штукатурки имеет однородное покрытие с небольшими выпуклыми участками. Этот эффект достигается путем добавления песчинок размером от 1 до 2,5 миллиметров в штукатурную смесь. Камешковая декоративная штукатурка является наиболее популярной из-за своей практичности. Она устойчива к воздействию окружающей среды, прочна, обладает хорошими теплоизоляционными и шумоизоляционными характеристиками, легко наносится и визуально привлекательна.

✓ Мозаичная текстура. Визуально напоминает гранит. При более детальном рассмотрении, она состоит из маленьких круглых каменных зерен разных цветов, расположенных близко друг к другу. Размер камешков, используемых в составе штукатурки, влияет на фактуру покрытия. Мозаичная штукатурка содержит основу, каменные гранулы и различные добавки. Этот тип штукатурки практичен, прочен, устойчив к воздействию окружающей среды, долговечен и надежен.

✓ Короедная текстура. Визуально напоминает поверхность, вытравленную короедом. От близкого расстояния она представляет собой сеть канавок и выпуклостей, а на расстоянии создает единый и интересный рисунок. Короедная штукатурка прочна, стойка к переменам погоды, легка в установке и доступна по цене. Для нанесения на фасад требуется определенная техника.

✓ Шуба. Под этой общей группой фактур подразумеваются неровности и выпуклости поверхности. Она приобретает вид, будто была немного покрыта пеной или взбита. Такую фактуру можно создать практически из любого типа фасадной штукатурки, используя специальную технику нанесения. Кроме того, существуют специальные смеси, которые облегчают процесс создания шубы и дают более привлекательный результат. Рисунок и степень неровности могут варьироваться в зависимости от типа штукатурки и метода нанесения - от более гладкой до более шероховатой поверхности.

Цвет штукатурки для наружных работ

Цвет фасадной штукатурки для наружных работ может варьироваться в зависимости от предпочтений и требований заказчика. Есть несколько основных вариантов цвета, которые мы рассмотрим детальнее.

Белая или серая штукатурка предназначена для покраски. Она не содержит красителей в своем составе и представляет собой нейтральный оттенок. Перед покраской необходимо дать достаточно времени для полного высыхания фасадной штукатурки.

Однотонная штукатурка имеет однородный цвет, так как в ее состав включен только один краситель. Существует широкий выбор однотонных штукатурок различных оттенков и текстур, которые позволяют подобрать покрытие под любой вкус и стиль.

Разноцветная штукатурка создает многоцветную текстуру. Этот эффект достигается путем добавления камушков или песчинок различных цветов в состав штукатурной смеси. Разноцветная штукатурка позволяет создать оригинальный и уникальный внешний вид фасада, который привлекает внимание.

Выбор цвета фасадной штукатурки зависит от целей и задач, которые вы хотите достичь. Он может быть подобран так, чтобы гармонировать с окружающей застройкой, подчеркнуть уникальность дизайна здания или просто добавить ярких акцентов.

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