Стильные термокружки гарантируют хорошее настроение

Зимняя морозная пора – время, когда хочется уюта и чашку горячего чая. Но при современном насыщенном образе жизни не всем доступно понежиться в любимом кресле с любимым напитком. Поэтому стильные термокружки с оригинальным принтом – отличное решение для работающих людей. Они помогут насладиться горячим кофе на работе во время прогулки и в путешествии. А также станут эстетичным аксессуаром, который подойдет к повседневному образу.

Достоинства термокружки с интересным принтом

Печать на термокружках – востребованная услуга, поскольку такой сувенир не только привлекательный, но и практичный. Такое изделие имеет несколько преимуществ:

Производиться из качественных материалов, стойких к деформациям и механическим повреждениям. Отменно держит тепло до нескольких часов, поэтому вы в любое время сможете посмаковать любимый напиток. Может быть изготовлено в любой цветовой гамме и с любым принтом, который олицетворяет любимую спортивную команду, поп-группу или корпорацию. Станет великолепным подарком коллеге, деловому партнеру или клиенту компании.

Термокружка – отличный корпоративный мерч, который не только оставит теплые воспоминания в душах сотрудников, но и прослужит как емкость для горячих напитков не один год.

Нанесение принта на термокружки

Цилиндрические изделия отлично подходят, чтобы украсить их принтов, поскольку существует десятки способов нанесения декоративной печати на них. Рассмотрим самые популярные методы:

Тампонная печать больше всего подходит для сувениров с закругленными краями, поскольку осуществляется с помощью большого тампона, который переносит изображение на поверхность. Печать с помощью лазера также отличный способ украсить кружку. Тонкий лазер способен сделать аккуратный декоративный рисунок, а оттенок будет оставаться ярким и не сотрется на протяжении длительного времени. Сублимационный метод осуществляется с помощью специальной бумаги, на которую наносится шаблон изображения. Затем с помощью термопереноса принт помещают на поверхность кружки. Деколь – это сложный метод, для которого понадобиться подготовить несколько трафаретов, чтобы залить краску разных оттенков. Готовое изображение на специальной бумаге замачивают в растворе и после переносят на изделие. Такие картинки выглядят изящно и эстетично.

Кроме вышеперечисленных способов можно нанести принт УФ-лазером или с помощью полиграфической вставки. Независимо от метода нанесения, изображение будет выглядеть изумительно. Такое изделие станет отличным корпоративным мерчем для подарков сотрудникам или проведения различных промо-акций.