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· 16+ · Анастасия Дмитриева

Сравнительный обзор ASIC-майнеров Bitmain, Jasminer и Whatsminer

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В этом обзоре подробно рассмотрим ASIC-майнеры от трех ведущих производителей: Bitmain, Jasminer и Whatsminer. Обратим внимание на их производительность, технические характеристики, энергоэффективность и особенности эксплуатации.

Асики Bitmain (Antminer)

ASIC-майнеры компании Bitmain, особенно модели серии Antminer, известны своей высокой производительностью и надежностью. Например, модель Antminer S19j Pro достигает хэшрейта до 100 TH/s при потреблении 3050 Вт. Высокий хэшрейт и энергоэффективность делают её подходящей для крупных ферм, где требуется максимальная производительность и устойчивость к растущей сложности майнинга.

Antminer S19J Pro+ 120T фото

Bitmain активно использует передовые технологии, такие как высокоинтегрированные чипы и усовершенствованные системы охлаждения. Постоянные обновления прошивки и поддержка клиентов помогают поддерживать стабильную работу оборудования и защиту от уязвимостей. Компания предлагает подробные обучающие материалы и документацию, что облегчает настройку и эксплуатацию асиков.

Дополнительно, Асик Bitmain Antminer S19 XP, предлагающий хэшрейт до 140 TH/s при потреблении 3010 Вт, представляет собой высший класс производительности, который идеально подходит для майнеров, стремящихся к максимальной доходности при минимальных затратах энергии. Эти устройства также оснащены продвинутыми системами управления питанием, что снижает эксплуатационные расходы.

Асики Whatsminer

Асик Whatsminer от компании MicroBT выделяется высокой мощностью и надежностью. Например, модель Whatsminer M30S++ обладает хэшрейтом до 112 TH/s при потреблении 3472 Вт. Высокая производительность и энергоэффективность обеспечивают быстрый возврат инвестиций и высокую доходность, делая её популярной среди крупных и индивидуальных майнеров.

Whatsminer M30S++ 108T 31W фото

Устройства Whatsminer просты в установке и настройке, что делает их доступными для пользователей с разным уровнем опыта. MicroBT регулярно обновляет свои модели, внедряя новые технологии и улучшения для повышения производительности и защиты. Качественные материалы и современные технологии сборки обеспечивают долговечность оборудования.

Модели, такие как Whatsminer M30S и M30S+, предлагают хэшрейты до 100 TH/s, что позволяет пользователям выбрать оптимальное решение в зависимости от их потребностей и бюджета. Эти устройства также оснащены продвинутыми системами охлаждения, которые обеспечивают стабильную работу даже в условиях интенсивного использования.

Асики Jasminer

Асик майнер Jasminer выделяется своей энергоэффективностью и низким уровнем шума. Хэшрейт этих моделей варьируется от 1650 до 2050 Mh/s при потреблении 520-620 Вт. Низкий уровень шума и потребления энергии делает их идеальными для домашнего и офисного использования.

Jasminer X16-Pro 2050Mh фото

Jasminer акцентирует внимание на экологичности своих продуктов, снижая углеродный след и эксплуатационные расходы. Высокая энергоэффективность позволяет существенно сократить затраты на электроэнергию, что особенно важно в условиях роста цен. Простота интеграции и минимальные технические требования делают Jasminer отличным выбором для начинающих майнеров.

Эти устройства также оснащены усовершенствованными системами охлаждения, которые поддерживают оптимальную температуру работы, снижая вероятность перегрева и продлевая срок службы компонентов. Это делает их привлекательными для пользователей, которые ищут надежные и экономичные решения для майнинга.

Сравнительные характеристики

  1. Bitmain (Antminer)

    • Производительность: Хэшрейт до 140 TH/s
    • Энергоэффективность: Потребление энергии от 3010 Вт
    • Поддержка: Регулярные обновления прошивки, обширная документация
    • Преимущества: Высокая производительность, надежность, поддержка клиентов

  2. Whatsminer

    • Производительность: Хэшрейт до 112 TH/s
    • Энергоэффективность: Потребление энергии от 3348 Вт
    • Поддержка: Регулярные обновления, простота эксплуатации
    • Преимущества: Высокая мощность, доступность, долговечность

  3. Jasminer

    • Производительность: Хэшрейт до 2050 Mh/s
    • Энергоэффективность: Потребление энергии от 520 Вт
    • Поддержка: Экологичность, низкий уровень шума
    • Преимущества: Высокая энергоэффективность, простота интеграции, доступность

Итоговый список преимуществ

  1. Bitmain (Antminer): Высокая производительность, надежность, регулярные обновления ПО, поддержка клиентов.
  2. Whatsminer: Мощность, доступность, простота эксплуатации, долговечность.
  3. Jasminer: Энергоэффективность, низкий уровень шума, экологичность, простота интеграции.

Все три компании продолжают развивать свои технологии, предоставляя пользователям всё более эффективные и современные решения для майнинга.

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