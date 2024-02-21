Специализированные краски для наружной и внутренней покраски древесины разработаны с учетом особых требований, связанных с использованием пиломатериалов в условиях агрессивных факторов окружающей среды. Они способны обеспечить надежную защиту от воздействия солнечных лучей, влаги, экстремальных перепадов температур. Их использование продляет срок службы деревянных конструкций, сохраняет первоначальный вид и надежность, добавляет эстетики.

Какие виды красок наиболее востребованы для нанесения на деревянные конструкции?

Акриловые краски — пожалуй, самые популярные. Отличаются быстрым высыханием, устойчивостью к ультрафиолетовым лучам, обеспечивают надежную защиту от влаги и легких механических повреждений. Характерны высокой адгезией — легко «прилипают» к поверхности, без затруднений наносятся кистью или валиком;

— пожалуй, самые популярные. Отличаются быстрым высыханием, устойчивостью к ультрафиолетовым лучам, обеспечивают надежную защиту от влаги и легких механических повреждений. Характерны высокой адгезией — легко «прилипают» к поверхности, без затруднений наносятся кистью или валиком; Масляные краски прочны и долговечны. Образуют на поверхности дерева пленку, защищающую от влаги, ультрафиолетовых лучей и других негативных факторов. Перед нанесением требуют предварительной обработки, характерны резким запахом, который после высыхания выветривается;

прочны и долговечны. Образуют на поверхности дерева пленку, защищающую от влаги, ультрафиолетовых лучей и других негативных факторов. Перед нанесением требуют предварительной обработки, характерны резким запахом, который после высыхания выветривается; Водно-дисперсионные краски — безопасный и безвредный для экологии вариант окрашивания пиломатериалов. Они быстро высыхают, практически без запаха. Водно-дисперсионные краски отлично проникают в поверхность дерева и обеспечивают эффективную защиту от ультрафиолета и температурных перепадов.

Какой тип покрытия выбрать: укрывное или лессирующее?

Современные краски для наружных и внутренних работ по дереву делятся на укрывные и лессирующие.

Укрывное покрытие непрозрачное, оно полностью закрашивает структуру и текстуру дерева, образуя однородную защитную пленку. Обладает высокой стойкостью к атмосферным воздействиям. Оберегает древесину от воздействия ультрафиолетовых лучей, влаги, плесени, гниения и многих других вредоносных внешних факторов. Благодаря этому покрытию, пиломатериалы на длительный срок сохраняют эстетическую привлекательность. Имеет широчайшую цветовую палитру.

непрозрачное, оно полностью закрашивает структуру и текстуру дерева, образуя однородную защитную пленку. Обладает высокой стойкостью к атмосферным воздействиям. Оберегает древесину от воздействия ультрафиолетовых лучей, влаги, плесени, гниения и многих других вредоносных внешних факторов. Благодаря этому покрытию, пиломатериалы на длительный срок сохраняют эстетическую привлекательность. Имеет широчайшую цветовую палитру. Лессирующее покрытие прозрачно, сохраняет внешний вид древесины, подчеркивает и облагораживает фактуру, увеличивает натуральный природный блеск, повышает эксплуатационные характеристики, придает нужный оттенок и защищает от агрессивного воздействия факторов окружающей среды. Благодаря высокой степени гидрофобности покрытия, окрашенная древесина остается сухой и не подвержена гниению и разрушению, не впитывает влагу, что предотвращает появление плесени и грибков. Важным достоинством лессирующего покрытия является его воздухопроницаемость, что позволяет дереву «дышать» и избегать образования конденсата внутри конструкции. Это особенно ценно для применения покрытия на лоджиях, балконах и влажных помещениях, где возникают проблемы с конденсатом и образованием плесени.

При выборе красок для дерева важно учитывать сферу применения, особенности эксплуатации окрашиваемой поверхности и желаемую степень защиты. Чтобы достичь наилучших результатов окрашивания, следуйте рекомендациям производителя. Сомневаетесь в правильности выбора и возможности нанести краску самостоятельно — обращайтесь к профессионалам! Объясните, в каких условиях и для каких целей собираетесь использовать окрашенную древесину, и специалисты грамотно подберут оптимальную схему.

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