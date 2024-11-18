Искривления носовой перегородки могут никак себя не проявлять — в большинстве случаев так оно и происходит: практически нет на планете людей, у которых перегородка носа идеально прямая, но обычно деформации незначительны и не доставляют человеку никаких проблем.

Однако случается и так, что по физиологическим причинам, в результате травмы или заболевания перегородка носа деформируется настолько сильно, что затрудняет носовое дыхание, приводит к появлению полипов, к хроническим заболеваниям, например, отитам или синуситам.

В таких случаях показана септопластика, операция по исправлению носовой перегородки. Кто проводит такую операцию? На какие критерии ориентироваться при выборе клиники? От чего зависит цена септопластики в СПб? На эти и другие вопросы ответим ниже.

Стоимость септопластики в Санкт-Петербурге: от чего зависит

Цены на исправление перегородки носа в СПб колеблются в достаточно большом диапазоне. Стоимость зависит от множества факторов, перечислим основные:

Метод коррекции деформации носовой перегородки. Существует несколько методов хирургического доступа, если мы говорим про септопластику. Классический метод, при котором врач изымает хрящ и устаналивает пластину, сегодня практически не используется — способ характеризуется большой кровопотерей, кроме того, есть более эффективные и безопасные альтернативы. Ультразвуковая септопластика используется при С-образных деформациях. Более востребованы сегодня такие варианты, как эндоскопическая и лазерная технологии. Спектр услуг, которые включены в септопластику. При сравнении цен на септопластику в разных медицинских учреждениях, нужно учитывать, что именно входит в стоимость операции. В некоторых клиниках в стоимость услуги уже включена консультация специалистов, обследование пациента, сама операция, контроль за восстановительным периодом. В то время как прайсы других клиник включают в себя цену за каждую отдельную услугу, и чтобы получить конечный результат, нужно сложить стоимость всех услуг, которые вам будут оказаны. Цены. В конечном счете, цену на исправление носовой перегородки в СПб каждая клиника определяет самостоятельно, учитывая не только технологии и оборудование, которые используются при септопластике, но также множество других факторов — опыт и квалификацию врачей, уровень медицинского центра, обслуживания клиентов и так далее. Чем в более известную клинику вы решите обратиться, тем дороже вам обойдется лечение, но и тем более комфортным для вас и качественным оно будет.

Отдельно отметим, что стоимость септопластики — далеко не единственный фактор, на который стоит опираться при выборе клиники. Не всегда высокая цена означает качественное лечение. Поэтому к выбору медицинского центра следует подойти максимально внимательно и ответственно — обращайте внимание на репутацию медицинского центра, на отзывы, лучше выбирать профильную клинику, в нашем случае — ЛОР-направленности.

О преимуществах лечения в ЛОР-клинике доктора Коренченко

ЛОР-клиника доктора Коренченко — крупный медицинский центр, который специализируется на ЛОР-заболеваниях. Опытные высококвалифицированные врачи проведут обследование, поставят диагноз, предложат наиболее комфортное и эффективное в вашем случае лечение — у клиники есть все необходимое техническое оснащение, чтобы организовать лечение самыми современными методами, обеспечивая максимальный комфорт, безопасность пациента и эффективный результат.

В частности, септопластика носовой перегородки в ЛОР-клинике доктора Коренченко проводится под контролем эндоскопа, что увеличивает точность действий хирурга

Процедура проводится амбулаторно, и уже на следующий день вы можете выходить на работу: на лице не будет следов оперативного вмешательства. Врач проконсультирует вас по немногочисленным ограничениям полного восстановительного периода — в течение недели нельзя подвергаться выраженным физическим нагрузкам, стоит отказаться от алкоголя, обезопасить себя от резких перепадов температур.

В течение трех месяцев после операции вы будете находиться под присмотром врача — это включено в стоимость процедуры.