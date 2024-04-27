Сколько стоит эстетическая косметология?

Эстетическая косметология — это область медицины, направленная на омоложение, восстановление, глубокое очищение, увлажнение и лечение кожи лица неинвазивными методами. Она включает в себя профессиональный уход за лицом, телом, ногтями и волосами при помощи косметических средств, глубокого массажа и нехирургических аппаратных процедур.

В обязанности эстетических косметологов входит коррекция различных несовершенств, поддержание красоты кожи, предупреждение возрастных изменений и устранение последствий преждевременного старения.

Услуги эстетической косметологии

Клиника эстетической косметологии «Подружки» предлагает своим клиентам множество различных процедур, помогающих поддерживать здоровье кожи лица, шеи и декольте.

Чистка лица

Главная уходовая процедура, которая позволяет удалить любые загрязнения, очистить и сузить поры, предотвратить образование черных точек и акне. Существует несколько видов чистки: механическая (мануальная), ультразвуковая, вакуумная и комбинированная.

Мануальная чистка проводится вручную и является эффективной при глубоких загрязнениях. Ультразвуковая чистка выполняется с помощью специального аппарата, который воздействует на кожу ультразвуком.

Вакуумная чистка осуществляется с помощью вакуумного аппарата, который создает отрицательное давление и вытягивает загрязнения из пор. Комбинированная чистка сочетает в себе несколько методов сразу.

Цена одной процедуры чистки лица начинается от 1490 рублей.

Пилинги

Применение химических пилингов направлено на обновление верхнего слоя эпидермиса. Они помогают избавиться от морщин, пигментных пятен, рубцов постакне и других дефектов кожи. В их составе содержатся кислоты, которые растворяют и смывают с кожи все лишнее. Пилинги бывают поверхностными, срединными и глубокими.

Поверхностный пилинг подходит для молодой кожи без выраженных проблем. Срединный — рекомендуется пациентам старше 30 лет с выраженными возрастными изменениями. Глубокий пилинг показан людям старше 40–45 лет с выраженными признаками старения.

Цена одной процедуры чистки лица начинается от 1200 рублей.

Маски

Эффективность ухаживающих за лицом профессиональных салонных процедур с помощью масок у многих клиенток вызывает настоящий восторг. Маски могут быть питательными, увлажняющими, очищающими, тонизирующими, противовоспалительными и другими. Маски подбираются индивидуально в зависимости от типа кожи и ее состояния.

Массаж лица

Процедура, которая улучшает кровообращение, повышает тонус мышц и снимает напряжение. Массаж лица помогает бороться со вторым подбородком, морщинами, отечностью, подтянуть овал лица, повысить иммунитет кожи и вернуть здоровый цвет.

Цена одной процедуры массажа лица начинается от 1490 рублей.

Эстетическая косметология — это эффективный способ улучшения внешнего вида кожи без радикальных вмешательств. Чтобы узнать, сколько стоят услуги эстетической косметологии в сети клиник «Подружки», перейдите по ссылке на нашем сайте.