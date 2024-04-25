Аппаратная косметология — это одно из самых перспективных направлений современной эстетической медицины. Она включает в себя различные методы коррекции внешности с помощью специализированного оборудования.

Сегодня аппаратные процедуры помогают избавиться от морщин, пигментных пятен, рубцов и растяжек, целлюлита и других дефектов кожи. В этой статье мы рассмотрим две самые популярные процедуры, их преимущества, а также дадим рекомендации по выбору клиники для проведения таких процедур.

Микроигольчатый RF-лифтинг

Инновационная процедура омоложения кожи лица, шеи и декольте, которая использует радиочастотную энергию для стимуляции естественного процесса регенерации кожи. Процедура проводится с помощью специального аппарата, который оснащен тонкими иглами, излучающими радиоволны.

Основная цель микроигольчатого RF-лифтинга — улучшить структуру и тонус кожи, избавиться от морщин и вернуть здоровый цвет лица. Процедура может использоваться для обработки различных областей тела, включая лицо, шею, декольте и руки.

Преимущества микроигольчатого RF-лифтинга:

Улучшение текстуры кожи : RF-лифтинг стимулирует производство коллагена и эластина, что помогает сделать кожу более упругой и гладкой.

: RF-лифтинг стимулирует производство коллагена и эластина, что помогает сделать кожу более упругой и гладкой. Уменьшение морщин : благодаря стимуляции производства коллагена, процедура помогает уменьшить глубину морщин и улучшить общий вид кожи.

: благодаря стимуляции производства коллагена, процедура помогает уменьшить глубину морщин и улучшить общий вид кожи. Улучшение цвета лица : RF-лифтинг способствует улучшению кровообращения и обмена веществ в тканях, что приводит к более здоровому и свежему цвету лица.

: RF-лифтинг способствует улучшению кровообращения и обмена веществ в тканях, что приводит к более здоровому и свежему цвету лица. Безопасность : микроигольчатый RF-лифтинг является безопасной процедурой, которая имеет минимальные побочные эффекты.

: микроигольчатый RF-лифтинг является безопасной процедурой, которая имеет минимальные побочные эффекты. Быстрое восстановление: после RF-лифтинга требуется короткий период реабилитации, большинство пациентов могут вернуться к своей обычной деятельности сразу же после процедуры.

SMAS-лифтинг

Аппаратный SMAS-лифтинг — процедура, которая использует ультразвуковые волны для глубокого воздействия на ткани кожи. Этот метод позволяет достичь заметного лифтингового эффекта без помощи пластического хирурга.

Процедура проводится с помощью аппарата, генерирующего ультразвуковые волны определенной частоты. Эти волны проникают в глубокие слои кожи и воздействуют на SMAS (поверхностную мышечно-апоневротическую систему) и приводит к ее сокращению и подтяжке.

Аппаратный SMAS-лифтинг используется для решения таких проблем, как потеря упругости кожи, опущение мягких тканей лица, морщины и складки. Он также может быть применен для улучшения контуров тела.

Преимущества этого метода заключаются в его безопасности и эффективности. Процедура не требует длительного периода реабилитации и не оставляет шрамов или рубцов. Кроме того, результат заметен уже после первого сеанса и сохраняется до года.

Выбор клиники аппаратной косметологии

При выборе клиники для прохождения лечения или омоложения кожи лица, шеи и зоны декольте следует обратить внимание на пять важных факторов:

Квалификация персонала: убедитесь, что персонал клиники обладает достаточной квалификацией и опытом работы с аппаратными процедурами. Наличие лицензии: проверьте, есть ли у клиники все необходимые лицензии и сертификаты на проведение аппаратных процедур. Оборудование: узнайте, какое оборудование используется в клинике, и убедитесь, что оно соответствует современным стандартам качества и безопасности. Стоимость процедур: сравните цены на услуги разных клиник и выберите ту, которая предлагает оптимальное соотношение цены и качества. Комфорт и безопасность: обратите внимание на общую атмосферу клиники, насколько она комфортна для вас. Также необходимо убедиться, что в клинике косметологии соблюдаются правила стерилизации и обработки поверхностей и оборудования.

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