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Российские абоненты смогут получить разный статус в сервисе семейных групп

Служба новостей Автор статьи
Оператор связи обновил сервис семейных групп, д...

Фото: пресс-служба МегаФон

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Оператор связи обновил сервис семейных групп, добавив категории для участников. Теперь организатор может назначить каждому роль — «Ребёнок», «Взрослый» или «Устройство». В зависимости от нее автоматически подключаются функции безопасности, контроля расходов и управления связью. Такую возможность реализовал МегаФон.

Прежде все участники семейной группы пользовались одинаковым набором возможностей. Теперь сервис учитывает, кто именно подключен к группе, и автоматически предлагает подходящие функции. Это позволяет адаптировать настройки под разные сценарии использования связи без ручного управления каждым номером.

Для роли «Ребёнок» стали доступны инструменты родительского контроля. Они позволяют ограничить доступ к нежелательному контенту, блокировать платные подписки и дополнительные списания, а также видеть местоположение детей в режиме реального времени. При этом ребёнок останется на связи даже при нулевом или отрицательном балансе — минуты, гигабайты и SMS расходуются из тарифа организатора семейной группы. За каждого участника также начисляются дополнительные гигабайты, которыми пользуются все члены семьи.

Роль «Взрослый» дает возможность пользоваться общими пакетами связи и самостоятельно управлять своими услугами. При необходимости абонент может подключить себе защиту «Ева+». Сервис анализирует входящие звонки, предупреждает о возможном телефонном мошенничестве, а при обнаружении подозрительного разговора автоматически разрывает соединение. Кроме того, «Ева+» умеет проверять аудио- и видеосообщения на признаки подделки, включая дипфейки.

Отдельная роль появилась и для устройств — модемов, роутеров, планшетов, автомобилей и другой подключенной техники. Для них автоматически применяется защита от случайных подписок и дополнительных списаний.

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