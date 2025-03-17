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· 16+ · Юлия Колотова

Роль новых технологий в развитии рынка недвижимости Вьетнама

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В последние годы рынок недвижимости Вьетнама переживает значительные изменения благодаря внедрению новых технологий. Виртуальная реальность (VR) и блокчейн становятся ключевыми инструментами, которые трансформируют процесс покупки и продажи недвижимости, делая его более прозрачным, эффективным и доступным.

Подробнее о том, как именно прогресс толкает рынок к развитию рассказал источник https://vietnam-real.estate/ru/.

Виртуальная реальность: новый уровень взаимодействия

Виртуальная реальность позволяет потенциальным покупателям и арендаторам «посетить» объекты, не выходя из дома. Это особенно актуально для иностранных инвесторов, которые не могут лично посетить Вьетнам.

С VR-технологиями, они могут получить полное представление о:

  • планировке;

  • дизайне;

  • окружении объекта.

Это не только экономит время, но и позволяет принимать более обоснованные решения.

Кроме того, VR-технологии активно используются в маркетинговых кампаниях, позволяя застройщикам демонстрировать свои проекты на международных выставках и форумах, что способствует привлечению большего числа инвесторов.

Блокчейн: прозрачность и безопасность сделок

Блокчейн-технологии обеспечивают высокий уровень безопасности и прозрачности в сделках с недвижимостью. Они позволяют хранить все данные о сделках в неизменяемом виде, что исключает возможность мошенничества. Кроме того, блокчейн упрощает процесс передачи прав собственности, делая его более быстрым и менее затратным. Внедрение смарт-контрактов позволяет автоматизировать многие процессы, связанные с куплей-продажей недвижимости, что снижает риск ошибок и недоразумений. Это особенно важно в условиях растущего числа сделок с участием иностранных граждан, где требуется соблюдение множества юридических формальностей.

Влияние на рынок недвижимости Вьетнама

Внедрение этих технологий способствует росту доверия к рынку недвижимости Вьетнама, что привлекает больше иностранных инвесторов. По данным CBRE, в 2024 году прямые иностранные инвестиции в сектор недвижимости Вьетнама увеличились на 89.1%, достигнув 5.63 миллиардов долларов. Это свидетельствует о растущем интересе к вьетнамскому рынку, который становится более конкурентоспособным на международной арене. Кроме того, использование технологий позволяет застройщикам и агентствам недвижимости оптимизировать свои бизнес-процессы, снижая издержки и повышая качество обслуживания клиентов.

Перспективы и вызовы

Несмотря на очевидные преимущества, внедрение новых технологий в рынок недвижимости Вьетнама сталкивается с рядом вызовов. Одним из них является необходимость адаптации законодательной базы к новым реалиям. Государственные органы должны разработать и внедрить нормативные акты, регулирующие использование блокчейна и VR в сфере недвижимости. Также важным аспектом является обучение специалистов, работающих в отрасли, новым технологиям и методам работы. Это требует значительных инвестиций в образование и повышение квалификации кадров.

Заключение

Технологии виртуальной реальности и блокчейн играют ключевую роль в модернизации рынка недвижимости Вьетнама. Они не только упрощают процесс покупки и продажи, но и делают его более безопасным и прозрачным.

В будущем инвестиционная недвижимость во Вьетнаме будет и дальше развиваться благодаря активному внедрению инновационных технологий. Однако для достижения максимального эффекта необходимо преодолеть существующие барьеры и обеспечить гармоничное развитие всех аспектов рынка.

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