Репетиторы в Санкт-Петербурге по математике

Услуги репетитора уже давно не являются чем-то особенным. К сожалению, не у всех детей есть возможность благополучно учиться в школе. Кто-то изначально приучен на получение знаний только в индивидуальном порядке, у кого-то плохие отношения с классом и учителями, что негативно сказывается на его успеваемости. А для успешной сдачи экзаменов подготовка очень важна, особенно по общим предметам (русский язык и математика). Даже если ребенок увлекается какой-то конкретной дисциплиной, репетиторы в Санкт-Петербурге помогут ему разобраться в темах более подробно. Соответственно, это хороший шанс на более высокую отметку. Идеальным вариантом является онлайн-школа Тетрика: здесь много преподавателей по разным дисциплинам.

Основные преимущества Тетрики

К ним можно отнести:



индивидуальный подход к ученику. Это самый важный момент: ребенок понимает, что педагог занимается только с ним. Он не боится осуждения, критики, смеха одноклассников и других психотравмирующих факторов;



большой выбор дисциплин. Здесь можно найти репетитора и по химии, и по физике, и по английскому (немецкому), и по биологии, и по другим предметам. Дополнительно можно воспользоваться услугами специалистов, развивающих память;



высокий профессионализм преподавателей. Они не просто формально дают знания, но превращают занятие в интересное приключение. Ученик увлекается дисциплиной, а не просто отбывает повинность;



уважительное отношение к учащимся. К сожалению, в обычных школах часто можно столкнуться с психологической некомпетентностью учителя, а порой и с откровенным негативом. В Тетрике это исключено;



доступные цены. В среднем стоимость одного занятия составляет 700 рублей;



гибкий график занятий. Ребенок сам выбирает подходящее время, а главное – он находится в привычных для себя условиях. Он общается с преподавателем, находясь в собственной комнате, а это положительно влияет на усвояемость знаний. Когда ученик расслаблен и ничего не боится, он запоминает все намного быстрее, и сам предмет ему начинает нравиться.



В Тетрике самые лучшие репетиторы в Санкт-Петербурге по математике: они помогают своим подопечным разобраться в этой непростой науке. Более того, родители могут самолично проверить, как ребенок занимается и есть ли у него какие-то продвижения. Для этого достаточно ознакомиться с записями проводимых занятий: они хранятся в личном кабинете.

Онлайн-школа Тетрика заинтересована в том, чтобы ее ученики успешно сдали сначала ОГЭ, а потом и ЕГЭ. Но также можно обратиться к ним в следующих случаях:



улучшение успеваемости по тому или иному предмету абсолютно в любом классе. Как правило, основная часть отстающих появляется в средней школе, когда с каждым годом добавляются новые дисциплины (то есть с 5 по 9 класс);



подготовка к серьезным контрольным (например, к годовым).



Таким образом, Тетрика – это идеальный выбор. Здесь работают самые лучшие репетиторы, которые знают подход к своим ученикам и дают хорошие знания.