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· 16+ · Анастасия Дмитриева

Ремонт стяжки кровли, цементная стяжка на крыше, как правильно сделать?

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Основание вполне справедливо считается главной частью кровли. Этому есть сразу несколько причин, во-первых, именно от качества основания зависит качество нанесения праймера и грунтовки, которые определяют эксплуатационные характеристики кровли в целом.От этого зависит теплоизоляция, звукоизоляция и долговечность конструкции. Наши специалисты готовы помочь по любому вопросу по устройству стяжки крыши - https://xn--c1aicvcclu5f.xn--p1ai/remont-krishi-sklada/

Именно поэтому, когда производится ремонт мягких кровель, профессиональные ремонтники обращают внимание на то, каково состояние основания. Если оно идеально ровное после нескольких лет эксплуатации, то ремонт его может и не понадобиться.

Отметим, что в этом случае наличие стяжек достаточно маловероятно, ведь обычно хорошее качество основания сохраняют кровли на монолитных домах, где по определению очень ровная монолитная поверхность основы, которая за счет структуры длительное время остается невредимым.

Если основание стало неровным, появились зазоры и пустоты, то проводится ремонт стяжек. Желаемый материал выбирается исходя из того, чем были сделаны стяжки при устройстве крыши. Обычно это цементные растворы, битум или асфальт. Не исключено использование различных полимерных материалов для выравнивания основания. https://xn--c1aicvcclu5f.xn--p1ai/remont-krishi-chastnogo-doma/

Обычно ремонт основания проводится во время ремонта самой кровли. Для начала проводят тщательный осмотр, затем удаляют гидроизоляцию и протекторы, а затем приступают к восстановлению отдельных областей. Обычно после заделки проблемных мест для грунтования используют битум. Битум или праймер наносят после полного высыхания стяжек. Уже после проведения этих работ наносится нижний слой мягкой кровли путем наплавления.

Отметим, что есть ряд требований к выполнению стяжек и ремонта: если уклон крыши меньше 15%, то сначала стяжки выполняются в примыканиях, ендовах и каналам, а потом уже на плоских частях; если же уклон больше 15%, то ендова обычно используется для подачи материала вплоть до завершения всех работ, а потому создание стяжек на них - завершающий этап ремонтных работ.

Конечно же, до полной наклейки мягкой кровли закладывают все необходимые каналы и трубопроводы, а также инженерные ниши, которые при необходимости сопровождаются созданием стяжек. Эти элементы оштукатуривают, потом готовят к эксплуатации, закладывают необходимые инженерные элементы, а затем уже полностью завершают подготовку основания. После достижения близкого к идеальному качеству поверхности, производят наклейку рулонов мягкой кровли.

Источник: кровельная компания " Горизонты"

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