Рефинансирование кредитов наличными экономит клиентам четверть ежемесячного платежа

По статистике ВТБ, 85% заемщиков рефинансируют один действующий кредит, 12% объединяют два займа, а 3% – три и более договора. Основной объем приходится на потребительские кредиты. После рефинансирования ставки для клиентов в среднем снижаются на 16 п.п. Это особенно заметно для заемщиков, оформивших кредиты в период пиковых значений рыночных ставок. «Для многих заемщиков рефинансирование – это второе дыхание на длинной дистанции: темп кредита не меняется, но появляется возможность распределить силы и дойти до финиша без перегрузки. Рост спроса на рефинансирование становится устойчивым рыночным трендом, что подтверждается динамикой продаж в этом сегменте. Снижение полной стоимости кредитов наличными на 6,3 п.п. с начала года повлияло на ценовую доступность продукта в банке. Мы видим, что текущие условия делают перекредитование экономически оправданным для заемщиков, и во втором полугодии этот тренд закрепится», – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.