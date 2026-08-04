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Рефинансирование кредитов наличными экономит клиентам четверть ежемесячного платежа

Служба новостей Автор статьи
Клиенты ВТБ, оформившие рефинансирование кредит...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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Клиенты ВТБ, оформившие рефинансирование кредитов наличными в первом полугодии 2026 года, сокращают ежемесячный платеж в среднем на 25% – с 56 до 43 тыс. рублей. В июне объем рефинансирования у заемщиков банка вырос на 25% по сравнению с маем и достиг 3,3 млрд рублей. Всего за полгода клиенты оформили в банке 10 тыс. таких займов почти на 10 млрд рублей.

По статистике ВТБ, 85% заемщиков рефинансируют один действующий кредит, 12% объединяют два займа, а 3% – три и более договора. Основной объем приходится на потребительские кредиты. После рефинансирования ставки для клиентов в среднем снижаются на 16 п.п. Это особенно заметно для заемщиков, оформивших кредиты в период пиковых значений рыночных ставок.

«Для многих заемщиков рефинансирование – это второе дыхание на длинной дистанции: темп кредита не меняется, но появляется возможность распределить силы и дойти до финиша без перегрузки. Рост спроса на рефинансирование становится устойчивым рыночным трендом, что подтверждается динамикой продаж в этом сегменте. Снижение полной стоимости кредитов наличными на 6,3 п.п. с начала года повлияло на ценовую доступность продукта в банке. Мы видим, что текущие условия делают перекредитование экономически оправданным для заемщиков, и во втором полугодии этот тренд закрепится», – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

ВТБ проводит масштабную реконструкцию офисов, до конца года откроется три офиса нового формата на Максимова, Мавлютова и Чистопольской.

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