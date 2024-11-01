Радиальный шариковый подшипник: основные разновидности и особенности применения изделия

Среди широкого разнообразия подшипников качения особого внимания заслуживает подшипник радиальный шариковый. Его особенность заключается в том, что он способен воспринимать именно те нагрузки, которые действуют в перпендикулярном направлении относительно оси вала. Найти такие изделия на практике можно в достаточно большом количестве механизмов, среди которых есть не только автомобили и промышленные машины, но и даже бытовая техника.

Шариковые радиальные подшипники и их основные разновидности

При необходимости приобрести радиальные шариковые подшипники, стоит обратить внимание на то, что на практике они могут быть представлены следующими вариантами:

закрытые;

открытые;

имеющие защитные уплотнения.

К категории стандартных подшипников, не имеющих дополнительной защиты, стоит отнести открытые конструкции. Их особенность заключается в том, что они нуждаются в систематической смазке. Их неоспоримым преимуществом является то, что они имеют достаточно низкую ценовую политику, но кроме этого они достаточно часто подвергаются воздействию со стороны различных факторов окружающей среды.

Если же рассматривать изделия закрытого типа, то в них имеется специальная защита в виде крышек, которая обеспечивает невозможность попадания вовнутрь грязи и пыли. Прямо на заводе вовнутрь таких подшипников закладывают смазку. Именно благодаря этому нет потребности в дополнительном обслуживании указанных изделий.

Наличие специальных уплотнительных элементов наблюдается у подшипников со специальными сальниками. Благодаря их применению есть возможность гарантировать отсутствие такого процесса, как утечка смазки с обеспечением защиты от различных факторов окружающей среды. По сравнению со всеми перечисленными выше изделиями именно эти образцы обладают наилучшими показателями надежности.

В каких сферах применяются шариковые радиальные подшипники?

Среди основных сфер применения шариковых радиальных подшипников можно выделить такие:

автомобилестроение - необходимы для конструирования коробок передач, для колесных ступиц, электродвигателей и прочих не менее важных узлов;

машиностроение - сюда можно отнести генераторы, насосы, станки и прочие виды машин, где часто применяется радиальная нагрузка;

бытовая техника - это пылесосы, стиральные машинки и прочие виды бытовой техники, работающей при достаточно высоких нагрузках;

электродвигатели - необходимы для конструирования огромного количества электромоторов, которые обеспечивают процесс вращения ротора.

Поэтому представленный элемент активно применяется во всех сферах человеческой деятельности для работы долговечных и надежных механизмов.