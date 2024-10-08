Рабочее приглашение для иностранца в РФ: процедура оформления

Оформление рабочего приглашения для иностранца в Российской Федерации

Привлечение иностранной рабочей силы в Российскую Федерацию требует соблюдения ряда законодательных норм и процедур. Ключевым этапом в этом процессе является оформление рабочего приглашения для иностранного гражданина. Данная статья раскрывает особенности и нюансы этой процедуры, опираясь на актуальное законодательство РФ.

Предварительные этапы перед оформлением рабочего приглашения

Прежде чем приступить непосредственно к оформлению рабочего приглашения, работодателю необходимо пройти ряд предварительных этапов:

Получение разрешения на привлечение иностранных работников (РПИРС) для компании Подача документов на разрешение на работу (РНР) для конкретного иностранного гражданина

Важно отметить, что согласно ст. 13.2 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" от 25.07.2002 N 115-ФЗ, для некоторых категорий высококвалифицированных специалистов процедура может быть упрощена.

Процедура оформления рабочего приглашения

После успешного прохождения предварительных этапов работодатель может приступить к оформлению рабочего приглашения. Процесс включает в себя следующие шаги:

Подготовка необходимого пакета документов Подача документов в Министерство внутренних дел РФ Ожидание рассмотрения заявки (стандартный срок - 12 рабочих дней) Получение готового приглашения

Необходимые документы для оформления рабочего приглашения

Документ Примечание Ходатайство от работодателя Официальный запрос на приглашение иностранного работника Гарантийное письмо Подтверждение обязательств работодателя Квитанция об оплате госпошлины За выдачу разрешения на работу иностранному гражданину Копия паспорта иностранного гражданина Основной документ, удостоверяющий личность Копия входящего номера на РНР Подтверждение подачи документов на разрешение на работу Трудовой договор Проект или копия заключенного договора Опись документов Перечень всех подаваемых документов

В соответствии с Приказом МВД России от 04.06.2019 N 363 "Об утверждении формы ходатайства иностранного гражданина (лица без гражданства) о привлечении его в качестве высококвалифицированного специалиста и порядка его заполнения", ходатайство должно быть заполнено по установленной форме.

Особенности рабочего приглашения

Рабочее приглашение имеет ряд специфических характеристик:

Срок действия: 3 месяца

Кратность въезда: однократный въезд

Формы выдачи: Телекс (электронная форма, направляемая напрямую в консульство) Оригинал на бланке МВД (физический документ)



Согласно п. 4 ст. 16 ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в РФ", приглашение может быть выдано в форме электронного документа, что соответствует форме телекса.

Получение рабочей визы по приглашению

После получения приглашения иностранному гражданину необходимо обратиться в российское консульство за рубежом для оформления рабочей визы. Процедура включает:

Подготовку стандартного пакета документов для визы Предоставление оригинала приглашения Подачу документов в консульское учреждение Получение визы (срок действия – 3 месяца, однократный въезд)

Дальнейшие действия после въезда в РФ

По прибытии в Россию иностранный работник обязан:

Оформить временную регистрацию по месту пребывания в течение 7 рабочих дней (не считая дня въезда) Продлить однократную рабочую визу до годовой с правом многократного въезда

Важно отметить, что согласно ст. 5 ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ" от 18.07.2006 N 109-ФЗ, постановка на учет по месту пребывания осуществляется в установленные законом сроки.

Важно знать

Оформление рабочего приглашения для иностранца в РФ – это комплексный процесс, требующий внимательного подхода и соблюдения всех законодательных норм. Правильное и своевременное оформление документов позволит избежать проблем с трудоустройством иностранных граждан и обеспечит законность их пребывания на территории Российской Федерации.