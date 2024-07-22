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Провайдер Дом.ру в Казани

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Сейчас сложно представить свою жизнь без интернета и телевидения. Приходя домой, мы переключаем смартфон на подключенную сеть вай-фай, включаем кабельное телевидение или запускаем скачивание очередной новинки кинопроката. Все это стало возможным благодаря провайдеру интернета и кабельного телевидения в Казани – Дом.ру, за время своей работы подключившего тысячи абонентов и предоставившего им качественные услуги.

На сайте партнера компании https://дом.ru.com/kazan/ можно найти полный перечень услуг, которые сегодня предоставляет казанский провайдер. Среди них домашний интернет, телевидение, пакет услуг, каждые из которых имеют различные тарифы, различающиеся по количеству каналов, скорости интернета. Если вам сложно определиться с выбором нужного тарифа, стоит обратиться к оператору Дом.ру, который, проанализировав ваши потребности, предложит наиболее выгодный по стоимости вариант.

Домашний интернет

Это прекрасная возможность иметь возможность выхода в интернет в любое время суток на больших скоростях. Фильм, передача, игра, онлайн загрузка или скачивание – все это займет считанные минуты.

Имея дома телевизор с функцией «Смарт ТВ», вы также сможете подключить его посредством беспроводного интернета. Это даст возможность просматривать актуальную программу передач, фильмы из предложенных приложений, обновлять устройство, загружать обои и т.д.

Домашний интернет может быть подключен и к ПК: в этом случае используется кабельное подключение. Для подключения к сети остальных устройств используется вай-фай роутер.

Кабельное телевидение

Сегодня провайдер Дом.ru предлагает свои услуги не только по Татарстану, но и в других крупных городах страны. Чтобы подключить кабельное телевидение, достаточно вызвать мастера по многоканальному телефону на удобное для вас время.

Кабель для подключения к телевизору протягивают от коробки в подъезде до непосредственного места установки устройства. Может использоваться приставка или карта, которую подключают непосредственно к телевизору. Количество доступных каналов зависит от выбранного пакета. Чем их больше, тем более высокой будет стоимость абонентской платы.

Часть каналов предоставляется в обычном качестве, часть в формате HD – улучшенное разрешение и четкость картинки. Если вместо канала у вас черный экран, значит данный канал не входит в пакет выбранных вами услуг.

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