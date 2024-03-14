Профессиональные квартирные переезды от компании "Мотор-М"

Многие люди, услышавшие фразу "квартирный переезд" в голове строят картинку похожую на послевоенную разруху. Но, не всё так страшно и в этом есть много плюсов. Во первых, Вы не стоите на месте, а движетесь по жизни: надеемся, что вверх. А с другой стороны, любой квартирный переезд способствует утилизации старых и не нужных предметов. В Киеве этой услугой пользуется практически каждый приезжий.



Здесь можно наблюдать такую картину: в зимние месяца - люди переежают в отдалённые, а летом - в центральные районы города. Это связанно с тем, что столица "коварный" город, в плане экономических спадов и подъёмов. Потому, только приехавшие бизнесмены или просто специалисты выбирают жильё не по карману. А теперь несколько советов, которые помогут Вам осуществить квартирный переезд в Киеве без лишних физических и моральных затрат.



1. Отсортируйте зерна от плевел! Такой подход поможет Вам сократить расходы на машину, услуги грузчиков и упаковку. Как показывает практика цена затраченная на транспортировку барахла гораздо превышает его ценность. В таком случае, услуги вывоза мусора могут быть очень актуальны.



2. Упакуйте хрупкие вещи (посуду, вазы и бокалы, сувениры и тд.)



3. Подпишите ящики и сумки. Это убережёт Вас от путаницы и сократит время доставки.



4. Отберите тяжёлые позиции и уложите их в самый низ тары.5. Согласуйте время переезда с транспортной компанией.6. Насладитесь их работой и своим отдыхом)Как выбрать машину для квартирного переезда? Выбор машины - это ответственный этап. Её лучше подобрать заранее, особенно, если уже известна дата переезда. Заказывать грузовое такси для квартирного переезда лучше всего на сайте компании "Мотор-М", так как там работают профессионалы. Учитывайте тот фактор, что все вещи должны в неё поместиться.

Для этого, оцените примерный объём перевозимых вещей. Выбирайте более просторный микроавтобус, это ускорит процесс загрузки вещей, так как не нужно будет тратить время для их особой укладки и не придётся класть одно на другое.



Отнеситесь, серьёзно к вопросу о выборе грузчиков. Не пытайтесь на этом экономить, если у Вас много дорогих вещей таких как бытовая техника или дорогая мебель. Допустим, что бы перевезти мебель нужны мебельные специалисты, которые умеют правильно разобрать на блоки, упаковать и потом собрать в обратном порядке.

Также, грузчики используют специальную упаковку, что бы не поцарапать дорогое покрытие или обивку. При перевозке пианино работают абсолютно другие ребята. Они знают как это делается при таком огромном весе, который достигает 320кг. Рассчитайте правильное количество грузчиков на квартирный переезд это позволит Вам сократить расходы.

Не берите одного, так как у одного человека на это уйдёт много дополнительного времени, что в конечном итоге затянет весь переезд и придётся доплачивать за простой машины.

Источник: Компания по гузоперевозкам "Мотор-М"

ООО "Мотор-М"

ИНН: 3113221650

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