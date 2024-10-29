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· 16+ · Юлия Колотова

Премиальные дебетовые карты: что надо знать и как оформить

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Банковская карта уровня премиум — это не только особый статус её владельца. Платёжное средство несёт финансовую выгоду и привилегии: от специального обслуживания в банке до привлечения службы персональных помощников в разных жизненных ситуациях. Получить пластик можно бесплатно и так же бесплатно пользоваться им как минимум первый месяц.

Условия

Премиальные карты оформляют, подав онлайн-заявку на сайте и выбрав способ получения: в отделении или доставкой. Первый месяц они обслуживаются бесплатно без каких-либо требований, со второго — при соблюдении условий по суммам поступлений, расходов и остатков на счетах. С премиальной дебетовкой доступны:

  • платежи, переводы без комиссий и лимитов;

  • бесплатное снятие наличных в любых банкоматах;

  • оформление до 10 дебетовых карт с тем же функционалом для родных и близких;

  • заказ платёжного стикера и кольца с NFC-модулем;

  • открытие накопительного счёта и вклада с повышенными процентными ставками;

  • дополнительные привилегии премиального обслуживания.

Управлять деньгами на счёте карточки можно в мобильном приложении банка и Альфа-Онлайн.

Кэшбэк

Лучшие премиальные карты помогают возвращать на покупках до 15 000 ₽ каждый месяц. Это кэшбэк от банка, его процент зависит от вида платёжного средства:

  • Alfa Only приносит 7% на четыре категории покупок, которые клиент указывает в приложении, 1% на всё и до 100% в барабане суперкэшбэка на случайную категорию. Возврат начисляется баллами, их используют для оплаты любых товаров и услуг.

  • С Alfa Only Travel получают до 10% за авиабилеты и бронирование отелей, до 5% за ж/д билеты и прочие покупки. Кэшбэк выплачивается милями, которые тратят на новые путешествия в сервисе Альфа-Тревел.

  • С Alfa Only Aeroflot возвращают до двух миль на каждые потраченные 60 ₽. Можно покупать что угодно, чтобы зарабатывать повышенный кэшбэк и оплачивать им билеты на самолёты Аэрофлота или повышать класс обслуживания в рейсе.

До 50% возврата за покупки дают и партнёры Альфа-Банка, а также платёжная система Мир. Эти суммы не лимитированы, рассчитываются отдельно от максимальных 15 000 ₽ категорийного кэшбэка. Для покупки у партнёра нужно выбрать его в мобильном приложении банка и выполнить платёж с премиальной дебетовой карты.

Привилегии

Клиенты Alfa Only получают:

  • Специальное обслуживание в банке. Выделяется персональный менеджер, который поможет получать индивидуальные условия по счетам, вкладам, кредитам, выгодно обменять валюту, привлечь специалистов для разработки стратегии инвестирования, сделать страховку для поездки и другие документы. Клиенту не нужно приезжать в отделение, всё решается по телефону или в мессенджерах.

  • Особый комфорт в путешествиях. Это бесплатное посещение бизнес-залов по всему миру и ресторанов в аэропортах России, компенсация за поездки в такси, каршеринг, трансферы. Клиенту оформят расширенную страховку для путешествия на сумму до 150 000 €, а для его семьи — до 35 000 € на каждого человека.

  • Услуги консьерж-сервиса. Служба помогает в решении бытовых, юридических, налоговых вопросов, проблем со здоровьем. Она подберёт специалистов в любой сфере, а также найдёт школу для детей клиента, поможет организовать поездку, доставку покупок из-за границы, досуг, ремонт.

С дебетовой картой Alfa Only жизнь становится более комфортной. А финансовую выгоду, которую даёт платёжное средство, можно высчитать с помощью калькулятора на сайте банка.

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