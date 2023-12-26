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· Анастасия Есикова

Преимущества недвижимости в Дубае

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Дубай, один из семи эмиратов в составе Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), давно считается одним из самых привлекательных городов для инвестиций в недвижимость. Покупка квартиры у моря или любого другого вида жилья в этом быстро растущем мегаполисе открывает перед владельцами множество возможностей.

Экономическая стабильность и налоговые льготы

Экономика Дубая характеризуется высокой степенью либерализации и стабильности. Привлекательная налоговая политика, включающая отсутствие налога на доходы для физических лиц и налога на прибыль корпораций, делает покупку недвижимости здесь особенно выгодной.

Возможность получения ВНЖ

Приобретение недвижимости в ОАЭ может быть первым шагом к получению вида на жительство (ВНЖ), что предоставляет право более свободного перемещения по многим странам мира.

Развитая инфраструктура

Дубай - это город с качественно развитой инфраструктурой. От образовательных учреждений мирового класса до передовых медицинских центров, от шопинг-моллов до объектов досуга – все это делает жизнь владельцев жилья комфортной и беззаботной.

Высокий уровень безопасности

ОАЭ и Дубай, в частности, имеют один из самых низких уровней преступности в мире благодаря строгой правоприменительной системе и продвинутым технологиям обеспечения безопасности.

Инвестиционный потенциал

Недвижимость в Дубае - не только комфортное жилье у моря, но и выгодное инвестиционное предложение. Благодаря быстрому росту туризма и постоянно повышающемуся спросу на аренду жилья, собственники имеют возможность получать стабильный доход от сдачи своих объектов в аренду.

Качество строительства

Стандарты строительства в Дубае очень высокие, а конструкции зданий рассчитаны на долгую эксплуатацию при экстремально высоких температурах.

Международное сообщество

Дубай — это плавильный котел культур, где представлены общества со всего мира. Это делает город привлекательным как для короткосрочного отдыха, так и для долгосрочного проживания.

Итак, приобретение недвижимости в Дубае - это не только возможность иметь дом у переливающегося бирюзой Персидского залива, но и обеспечить себе высокий уровень жизни с доступом ко всем благам цивилизации при полном финансовом и юридическом спокойствии.

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