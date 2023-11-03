Портретная фотосессия в Москве: советы по подготовке

Портретная фотосессия — то развлечение, которое стоит позволить себе хотя бы раз. Это не просто красивые кадры, которые вы можете разместить в профиле, но еще и важный опыт. Вы взглянете на себя со стороны, осознаете, как вас видят другие, увидите сильные стороны своей внешности и даже сможете примерить новый образ, о котором давно мечтали. Все это получится сделать, если найдется талантливый и понимающий портретный фотограф в Москве. Отыскать такого мастера, можно сказать, задача со звездочкой. Но если удастся ее решить — получится просто отлично.

Особенности портретной фотосессии

Сама по себе портретная фотосессия относится к отдельному жанру фотографии. Однако этот жанр делится внутри себя еще на ряд поджанров — и это тоже нужно учитывать, когда планируете фотосъемки.

Для начала задайте себе вопрос: «Что конкретно должно быть изображено на фотографии?» Само собой разумеется, что портретное фото — это лицо в центре композиции. Но есть еще:

погрудный портрет, т. е. в кадре лицо и все тело до уровня груди (возможно также запечатлеть движение руками);

поплечный портрет — в центре внимания по-прежнему лицо, но снимает фотограф все тело до плеч;

головной портрет — тут уже в фокусе только голова и частично, возможно, шея;

поясной портрет — опять же, акцент на лицо, но в кадре все тело до пояса;

фрагментарный портрет — в фокусе только глаза, или губы, или нос и пр.

Еще один важный момент — стилистика фотографии. Если вы взглянете на разные портретные фотосессии (например, вот тут — https://bagmutskiy.com/), то заметите, насколько сильно они отличаются. И в этом нет ничего удивительного, ведь стилистика разная. Портрет бывает:

классический. Он соответствует базовым правилам портретной фотографии, здесь не экспериментируют, а снимают по золотым стандартам;

концептуальный. Тут как раз экспериментировать можно и нужно. Чем больше креатива проявят фотограф и модель, тем лучше будет для снимка;

имиджевое фото. Основная задача здесь — показать героя фотографии с самой лучшей стороны, создать определенный образ, можно даже немного приукрасить;

репортажная съемка — все тот же портрет, только в динамике. Герой как бы застигнут в моменте, он движется, не обращает при этом внимания на камеру, а объектив выхватывает это движение;

fashion-съемка, которая проводится преимущественно для глянцевых журналов и аналогичных изданий. Здесь основное внимание уделяется не только и не столько лицу модели, сколько макияжу и косметическим средствам.

Так что, если вы думаете о портретной съемке, предварительно оцените эти параметры и решите, что именно вы хотите получить в результате. А составив приблизительное представление, начинайте искать мастера.

Как выбрать портретного фотографа

Первое, что вы заметите еще в самом начале поиска, — портретных фотографов в Москве много. Настолько много, что уже после первого часа изучения многочисленных портфолио, условий и тарифов — можно совсем запутаться и или бросить все, или выбрать первого попавшегося мастера.

Чтобы не сделать ошибку при выборе, прочтите этот гайд — так вам будет проще сориентироваться в многообразии предложений и выбрать лучшее.

Главное — это портфолио. Оно должно как минимум быть. В идеале должно быть на личном сайте, а не на странице агрегатора. Собственный сайт — маркер ответственного отношения фотографа к своей работе. Цена. К сожалению, услуги фотографа в Москве просто не могут стоить дешево. Поэтому, если вы видите предложение «фотосессия под ключ за 5000 рублей», — это плохой сигнал, и обращаться к такому мастеру не стоит. Ясные и очевидные условия, без подводных камней. Потому что в некоторых случаях фотографы, к сожалению, намеренно не договаривают детали и пытаются заработать на дополнительных услугах. Избежать этого сложно, но можно: задавайте вопросы. Не стесняйтесь уточнять любые моменты, обсуждайте детали, спрашивайте обо всем. Если заметите, что мастер что-то скрывает или давит на вас, пытаясь высмеять ваш интерес, — лучше отказаться от сотрудничества. Личность фотографа. Вы будете работать с этим человеком, вы доверите ему свои идеи, свои сокровенные мысли, представления о красоте. Очень важно, чтобы мастер понимал вас и чтобы у вас были общие интересы. Конечно, никто не запрещает нанять фотохудожника с принципиально другим взглядом на мир и попробовать найти точки соприкосновения. Но это скорее эксперимент для тех, кто уже давно снимается и кому надоели привычные фотосессии. Если же вы планируете первую съемку — обратитесь к мастеру, чей взгляд на красоту вам близок. Если есть взаимопонимание — можно считать, что успех съемок гарантирован.

Эти четыре параметра — то, на что обязательно стоит обратить внимание.

Где провести съемку

Тут есть два варианта: аренда фотостудии или съемка на улице.

Сразу стоит оговориться, что каких-то четких и однозначных рекомендаций нет. Кому-то нравится снимать в помещении, кто-то комфортнее чувствует себя вне студийных рамок.

В целом стоит помнить, что студия для фотосессии — это всегда дополнительные затраты, но зато вас никто тут не потревожит. Если хотите спокойно провести съемку, то выбрать подходящую локацию можно тут: https://bagmutskiy.com/blog/studii-dlya-fotosessii-v-moskve/. Что касается съемок на природе или в городе — выбирайте просто то, что вам по душе и что отразит вашу индивидуальность.