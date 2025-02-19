Покупка готового предприятия - какие есть особенности и кому это подойдёт

Одним из наиболее простых способов начать свой бизнес считается покупка уже существующей фирмы. В этом случае вам уже заранее известно, в какую сумму обойдётся приобретение, чем предстоит заниматься, на какой расчётный счёт поступает доход. Вы получаете средства сразу же после того, как ООО перейдёт в вашу собственность.

Но и такой простой метод может подойти не всем. У него есть свои особенности - расскажем о них в небольшой статье.

Сложность выбора

Если вы собираетесь купить ооо с оборотами, которое будет приносить прибыль с первого дня - вы не сможете сделать это сразу. Сведения об оборотах и о том, сколько составила выручка за последний месяц/год/3 года - не всегда открыты. Если они оказываются закрытыми, их можно получить по запросу.

Но ответа на этот запрос нужно некоторое время ждать. Это значит, что покупка нужного бизнеса займёт больше времени, чем вы можете ожидать сначала. Будьте к этому готовы.

Услуги посредников и информация о предприятиях

Мало кто может купить фирму, не прибегая к услугам компаний-посредников и консультантов. В большинстве случаев к ним приходится обращаться. Кто-то из них оказывает услуги в отдельных городах, другие имеют сайты, где представлено на выбор несколько десятков подходящих фирм.

Часто на этих сайтах можно увидеть всю важную информацию о предприятиях. Если у вас есть такая возможность, обязательно узнайте всё о выбранной фирме: работает она или деятельность приостановлена, по какой системе она облагается налогом, менялась ли эта система, в каких банках находятся счета и блокировались ли они, каков размер уставного капитала и дохода за различные периоды. Обязательно узнайте регион регистрации.

Профиль деятельности описан в разделе ОКВЭД: здесь указываются виды бизнеса по номерам с пояснениями. Так, у рекламного агентства это будет номер 73.11, а у оптовой торговли - 46.90.

Кому это подойдёт

Собираясь купить компанию, которая уже ведёт деятельность и получает прибыль, имейте в виду, что такой формат может подойти не всем. Он для вас, если у вас нет никаких идей, чем должна заниматься ваша компания, и если вы не готовы потратить много времени на её развитие и привлечение клиентов.

Но, если вы имеете план открытия и развития предприятия, если у вас достаточно средств и времени, чтобы этим заниматься - лучше будет открыть бизнес с нуля. Но это гораздо более долгий процесс, который потребует вашего постоянного внимания.