Геморрагический или ишемический инсульт оказывает необратимое влияние на клетки головного мозга, вызывая их нарушение и гибель. В процессе реабилитации происходит восстановление части функции головного мозга, но часто возникают необратимые повреждения. К ним относятся замедление речи, ухудшение памяти, снижение двигательной активности или паралич части тела, проблемы с глотанием.

Питание играет большую роль в процессе восстановления после инсульта. Оно обеспечивает клеткам мозга поступление необходимых витаминов и минералов, ускоряет функциональную активность поврежденных клеток, положительно влияет на деятельность сердечно-сосудистой системы.

Сбалансированное питание пожилого человека после приступа способствует снижению уровня холестерина, препятствует развитию анемии, сахарного диабета и гипертонии поскольку многие пожилые люди, перенесшие инсульт, страдают ожирением или имеют лишний вес. Важно составлять меню с оптимальной суточной калорийностью.

Необходимо учитывать, что резкое снижение веса, равно как и набор лишних килограммов, одинаково вредны для организма пожилого человека. Сеть пансионатов для пожилых людей после инсульта обеспечит все условия для нормального проживания и реабилитации.

Зачем нужна специальная диета

После инсульта соблюдение принципов здорового сбалансированного питания способствует:

созданию благоприятных условий для нормализации мозгового кровообращения;

ускорению процесса реабилитации пожилого пациента;

нормализации веса и мышечной массы;

восстановлению физической силы и энергии, что улучшает общий прогноз реабилитации;

снижению риска повторного инсульта и осложнений сопутствующих хронических заболеваний;

нормализации уровня холестерина в крови, а также показателей сахара и гемоглобина;

восстановлению поврежденных сосудов.

Правильно организованное питание особенно важно в первые дни после перенесенного инсульта. Соблюдение рекомендаций врачей и диетологов препятствует появлению новых приступов.

Основные принципы и рекомендации по организации питания после инсульта

При составлении меню необходимо учитывать оптимальную суточную калорийность. Для пожилого человека, который находится на реабилитации, она должна составлять 2,500-2.800 калорий. При наличии лишнего веса рекомендуется снизить эти показатели до 2000-2.200 калорий.

При составлении меню необходимо решить такую задачу как обеспечение оптимального соотношения белков, углеводов и жиров. Пожилому человеку рекомендуется не более 90 г белка в сутки, как животного, так и растительного происхождения. Следует полностью отказаться от животных жиров, заменив их растительными. Рекомендуемое количество жиров в сутки составляет 70 г. В меню следует включать продукты, со сложными углеводами в составе, в количестве 300-400 г в сутки.

Большое значение имеет соблюдение питьевого режима. Пожилой человек должен употреблять не менее 1,2-1,5 л чистой воды, не включая первых блюд.

Из рациона рекомендуется полностью исключить или свести к минимуму продукты, содержащие большое количество холестерина. К рекомендациям также относится снижение потребления сахара и соли, поскольку они увеличивают нагрузку на сосуды и повышает риск нового приступа.

К общим рекомендациям, которые необходимо соблюдать при организации питания пожилого человека после инсульта, относятся:

дробное питание - количество приемов пищи должно быть не менее 5-6 раз в день, с подачей еды в небольших количествах, с перерывами в три-четыре часа;

следует исключить жареные блюда, полезны запеченные продукты или приготовленные на пару;

включать в рацион легкоусвояемые продукты с невысокой калорийностью;

полностью отказаться от употребления алкогольных напитков;

отдавать предпочтение утренному и дневному приему пищи, вечером подавать легкий ужин, примерно за 3-4 часа до сна;

регулярно контролировать вес, не допускать переедания, исключать из рациона продукты с пустыми углеводами, большим содержанием сахара и жиров;

при готовке блюд использовать растительные жиры, полезны оливковое, подсолнечные или соевое масло;

учитывать витаминно-минеральный состав продуктов, которые включают в меню пожилого человека;

исключить из рациона продукты, содержащие консерванты, искусственные красители и химические стабилизаторы.

Поскольку многие пожилые люди склонны к аллергии, этот факт тоже нужно учитывать при составлении меню. Нужно исключить из рациона такие продукты как мёд, цитрусовые, грибы, сельдь.

Сбалансированное питание должно подкрепляться умеренной физической активностью пациента. Выполнение упражнений лечебной физкультуры, прогулки на свежем воздухе, дыхательная гимнастика не допускают набора лишнего веса и ускоряют процесс восстановления.

Какие продукты полезны после инсульта

Если пожилой человек способен употреблять пищу самостоятельно, у него не нарушена функция глотания, основу рациона должны составлять овощи, фрукты, диетическое мясо, кисломолочные продукты. Блюда должны быть умеренно теплой температурой, что облегчает процесс глотания и усвоения и защищает от риска повреждения гортани.

Овощи и фрукты

Польза фруктово-овощной диеты заключается в обеспечении организма пожилого человека достаточным количеством витаминов С, группы В, а также натуральной клетчатки, антиоксидантов. Многие из фруктов, такие как бананы, яблоки, чернослив, а также орехи богаты калием. Снизить риск развития атеросклероза способны овощи, в составе которых есть много витамина B6. К ним относятся шпинат, брокколи, баклажаны, помидоры. Полезны ягоды: черника, малина, голубика.

Каши и гарниры

Разнообразить меню можно, включая каши из темного риса, пшеничной крупы, а также макаронными изделиями из муки грубого помола.

Мясо и рыба

В период реабилитации после перенесенного инсульта не рекомендуется употребление большого количества мяса, особенно жирных сортов. Однако, полностью отказаться от этого продукта тоже нельзя, поскольку он служит главным источником белка. Рекомендуется включать в меню пожилого пациента блюда, приготовленные из нежирного мяса индейки, курицы, кролика, телятины.

Мясные изделия лучше готовите на пару или запекать в духовке с минимальным количеством жира и соли. Обязательные продукты в меню - это рыба нежирных сортов, которую готовит так же, как и мясные изделия. Рекомендуется употребление таких видов рыб как лосось, горбуша, поскольку они содержат полезные омега-3 кислоты. Количество такого продукта не должно превышать 100-150 г в сутки. В меню можно дополнительно включать морепродукты (креветки, мидии, рапаны).

Кисломолочные продукты

Существует мнение, что пожилому человеку после инсульта следует отказаться от употребления молока и молочных продуктов. Однако, не нужно проявлять большую категоричность в таком вопросе, поскольку полный запрет на молоко и его изделия ухудшает деятельность пищеварения и может вызывать запоры. Лучше отдавать предпочтение кисломолочным продуктом с низким содержанием жира: кефир, натуральный йогурт без добавок, ряженка, творог. Эти продукты также служат источником кальция.

Соки и пюре

Включать в меню соки и фруктовое пюре можно не ранее, чем через неделю после инсульта. Пюре, приготовленное из измельченных натуральных фруктов, является отличной альтернативой многих блюд, поскольку у пожилых людей часто затруднена функция глотания. Включая натуральные соки, необходимо следить за реакцией организма, чтобы не допустить аллергии. Такие продукты лучше давать небольшими порциями.

Бульоны и первые блюда

Вегетарианские супы на овощном бульоне, с добавлением круп, картофеля или макаронных изделий являются отличным способом разнообразия меню пожилого человека. Не рекомендуется готовить первые блюда на основе мясного или рыбного бульона, поскольку они содержат большое количество жира.

Что нельзя есть после инсульта

Пожилым людям, которые перенесли инсульты, нужно исключить из меню следующие продукты:

соленья и маринады - повышают уровень холестерина и увеличивают риск образования сосудистых бляшек;

домашние и фабричные полуфабрикаты;

котлеты, биточки, в том числе и домашние, а также любые мясные изделия, содержащие большое количество соли;

сливочное масло - увеличивает уровень холестерина;

колбасу, копченые мясные изделия, сосиски;

пироги, сдобный хлеб, очищенный рис - эти продукты содержат большое количество крахмала;

красное жирное мясо - отрицательно сказывается на состоянии сосудов и ухудшает деятельность сердца;

бобовые культуры - повышают газообразование, вызывают тяжесть в желудке;

рыбные или мясные консервы, в том числе и домашнего приготовления;

все виды фастфуда, в том числе и замороженный картофель фри;

сладкие кондитерские изделия;

сладкие газированные напитки;

алкоголь.

Из рациона следует исключить крепкий чай и кофе, особенно на период реабилитации.

Правила питания людей после инсульта с нарушением глотания

во время принятия пищи пожилой человек должен находиться в зафиксированном положении сидя или приподнятом, если речь идет о лежачих больных;

кормление должно проводиться в спокойной дружелюбной атмосфере, без спешки;

запрещено кормить пожилого человека насильно, а также, когда он находится в сонном состоянии, при плохом самочувствии;

все продукты должны иметь однородную пюреобразную консистенцию, нужно следить, чтобы они были комнатной температуры;

в меню рекомендуется включать супы-пюре, протертые овощи и фрукты, взбитые яйца, кефир и йогурты, суфле, желе;

при появлении признаков удушья кормление необходимо немедленно прекратить и оказать пациенту помощь.

При полном нарушении функции глотания и пережевывания пищи питание пожилого человека проводится при помощи зонда.

Восстановление глотательного рефлекса происходит в течение 2-3 недель, Однако, этот период индивидуален для каждого человека.

Сотрудники пансионата для пожилых людей разрабатывают специальную диету, которая учитывает физиологические потребности пациентов после перенесенных инсультов. В ходе проживания в пансионате постояльцы получают 5-6 разовое питание, с включением в рацион полезных продуктов, богатых витаминами и другими полезными микроэлементами.