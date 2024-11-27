Одна из специализаций типографии Зетапринт (Москва) — полноцветная печать календарей разных форматов. Этот вид полиграфической продукции используется в повседневной жизни давно, но остаётся популярным и сейчас. С его помощью легче планировать время, контролировать определённые даты.

Несмотря на широкое распространение электронных календарей, бумажная версия выигрывает по многим позициям. Прежде всего, за счет наглядности и привлекательности. Кроме того, напечатанный экземпляр всегда расположен в нужном месте — на стене, на столе, в зависимости от формата и назначения.

Стильный, оригинально оформленный настенный календарь украсит интерьер офисного, служебного, общественного, жилого помещения. Это может быть хорошим подарком. В изготовленном на заказ печатном издании удобно разместить ненавязчивую рекламу или иную полезную информацию о компании.

Применение печатного продукта

Типография Зетапринт осуществляет печать календарей на заказ следующих основных форматов: настенные листовые и перекидные, календари-плакаты (постеры), настольные перекидные и не перекидные, домики. Оригинальные, красиво оформленные фотокалендари изготавливаются по макету заказчика. Тираж издания составляет не менее 500 экземпляров.

Актуальность этого вида полиграфической продукции весьма высокая. Это связано не только с удобством пользования бумажной версией, но и со значительным рекламным потенциалом издания. Многочисленные маркетинговые исследования выявили, что напечатанная визуальная информация лучше воспринимается и запоминается.

Особенно сильно проявляется этот эффект в помещениях. Офисный настенный или настольный календарь может не только выполнять декоративную функцию, но и стать эффективной и ненавязчивой рекламой.

Тираж издания с корпоративной символикой определяется его целью. Он будет больше для планируемых промо-акций (распространяется среди потенциальных клиентов, потребителей). Если календари будут использоваться как адресные подарки бизнес-партнёрам, тираж заказа будет соответственно меньше.

Характерная особенность календарной продукции — разнообразие форматов. Для каждого из них свойственно выполнение определённой задачи. Наиболее популярными рекламными форматами считаются настенные и настольные перекидные и не перекидные календари. В них легче всего объединить календарную и корпоративную информацию.

Условия и особенности печати календарей на заказ в Зетапринт

Календарная продукция должна служить, как правило, не меньше года. Соответственно это учитывают при выборе бумажного носителя, способа печати, варианта постпечатной обработки. Для печати корпоративных изданий хорошо подходит офсетная мелованная бумага определённой плотности.

Большие и средние (бюджетные) тиражи в типографии Зетапринт печатают на многоцветных офсетных машинах Heidelberg производства Германии. Уникальное постпечатное оборудование позволяет произвести такие технологические операции, как резка, фальцовка, КШС (ниткашвейка), КБС (Pur kley), вырубка, тиснение, фальцесклейка, кашировка, ламинация, сборка коробок на 1, 2, 3 точки.

Важное преимущество типографии Зетапринт — полный цикл полиграфического производства. Все технологические операции допечатной подготовки, печати, послепечатной обработки производятся в одном месте. Это повышает надежность и сокращает время выполнения заказа, позволяет сэкономить деньги.

Для размещения заказа на печать календарей необходимо предоставить в типографию дизайн-макет. Наш менеджер рассчитает стоимость тиража, определит сроки выполнения заказа. После согласования основных вопросов с клиентом заключается договор, производится полная предоплата типографских работ.

Типография Зетапринт располагает значительными резервами печатных мощностей, что гарантирует надлежащее качество полиграфической продукции и не допускает переноса, срыва сроков выполнения заказа.

Печать календарей

Производственная компания Зетапринт известна на рынке полиграфических услуг с 2005 года. В настоящее время представляет собой хорошо оснащенное, современное предприятие полного цикла. В числе заказчиков типографии есть много компаний, входящих в ТОП-100 европейских и азиатских брендов.

Полиграфическое предприятие производит разнообразную печатную продукцию, в том числе, журналы и книги, календари и игральные карты, брошюры и буклеты, каталоги и блокноты, папки и конверты, листовки и упаковки. Производственные мощности типографии позволяют печатать большие тиражи.

Заказы на печать календарей принимаются со всех регионов России. Изготовленная печатная продукция доставляется клиенту транспортной компанией. По Москве и Московской области доставка возможна собственным транспортом.