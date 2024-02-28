Пчелошеринг: натуральный мёд из "Облачной" пасеки

Это место в кавказском предгорье поистине райское. Прозрачный и кристально чистый воздух, пронзительно голубое небо. Жужжанье пчёл, лёгкий запах мёда, смешанный с густым ароматом цветущих полевых трав, яркое солнце и шепот деревьев. Сказочный уголок дополняют пчелиные домики - ульи...

Эта пасека не совсем обычная. Она создана несколько лет назад двумя айтишниками из Питера. Однажды им в голову пришла идея, которая полностью перевернула уклад привычной жизни. Ребята уехали подальше от цивилизации, окунулись в мир природы, но не отказались от гаджетов. Они придумали и воплотили в жизнь принципиально новое направление в деле производства мёда - облачную пасеку под названием Пчелошеринг (https://pchelosharing.ru).

Принцип работы необычного проекта

Благодаря современным средствам коммуникаций, стать участником проекта может каждый. Алгоритм работает так. Любой желающий может приобрести в облачной пасеке улей, или какую-то его часть, например - несколько пчелиных рамок с сотами. За небольшим "хозяйством" будут ухаживать пасечники, в то время как эта собственность уже будет не их, а нового хозяина. На протяжении всего сезона собственник улья или его части сможет отслеживать, как идут дела в его пчелином домике, как быстро питомцы наполняют соты медом. Для этого ему будут регулярно отправляться с пасеки фотоотчёты и другая важная информация. А при желании пчёл можно навестить и лично, приехать на выходные и прекрасно провести время в этом чудесном уголке предгорья Кавказа. Вот такие перспективы у желающих стать виртуальными пасечниками! Но самое главное - мёд на их столе будет не виртуальный, а настоящий, собранный их крылатыми труженицами с чистейших кавказских лугов!

Чем же он отличается от магазинного?

Отличие "облачного" мёда от магазинного

Даже самый полезный продукт, если он выращен или собран в экологически неблагополучном районе, может навредить здоровью. В чистоте "облачного" мёда сомневаться не приходится. Ближайшее от пасеки поселение находится в шести километрах, а добраться до него можно только лесными тропинками. Оглушительная тишина, чистейший воздух, никакой загазованности и пыли. Для пчёл и их работы - это идеальная среда обитания!

Жильё пасечников расположено в нескольких десятках метров от пчелиного "городка" из деревянных ульев. Да, все улья - деревянные, никакого пластика! Цветущие поля и луга, с которых собирается нектар, никогда не знали пестицидов. Пчелам с лихвой хватает цветов на протяжении всего сезона, поэтому никаких подкормок сахаром - всё натуральное!

"Облачный мёд" обладает глубоким и неповторимым ароматом. Он немного терпкий, но совсем не приторный. На вкус оказывает влияние нектар с многочисленных медоносов - цветение здесь продолжается с ранней весны и до глубокой осени. Однако, работники пасеки вносят и свою лепту в увеличение цветочного фонда для пчёл.

О разнообразии "цветочного фонда"

Медоносы - это хлеб для пчёл. Несмотря на обилие диких трав в округе, создатели проекта разбивают цветущий сад, которому питомцы очень рады. Высажено уже больше трех сотен деревьев и кустарников, которые, находясь вблизи ульев, позволят пчелам собирать нектар не затрачивая времени на дальние "перелеты". Именно забота о питательной среде для пчёл и позволяет добиваться тонких вкусовых качеств и экологической чистоты сладкого продукта.

Мёд - это не только вкусно! Его производство ещё и очень красиво! Собственники ульев и отдельных их ячеек могут в этом убедиться сами, посетив пасеку. Ароматный травяной чай, великолепные виды, чистый воздух оставят незабываемые впечатления у каждого. А те, кто любит походы, смогут отправиться пешим путешествием к берегу моря. Дорога по заповедным тропам займёт всего пять часов.

В каком виде получают мёд мед облачные участники проекта?

Поскольку один из создателей проекта ещё и дизайнер, его особые способности и идеи воплощены даже в фасовке сладкого продукта. Есть более трёх десятков видов этикеток, предназначенных для фасовки мёда! Для любителей эксклюзива предоставляется возможность нестандартного оформления!

О формировании цены

Если вы приобретете улей, ваша собственность с его обитателями прослужит вам не менее пяти лет. Вы можете сами определиться с тарифом, исходя из ваших потребностей в мёде.

Стартовая стоимость - 6900 рублей. Из них 4600 - это цена части улья. Она выплачивается единоразово. Оставшаяся сумма - оплата за уходом за пчелами и аренду их домика за год. Этот тариф гарантирует владельцу до трёх килограммов экологически чистого мёда.

Владелец целого улья за сезон получит до 23 килограммов мёда. За улей нужно заплатить 48200 рублей, а за уход пасечника за ульем - 17 300.

В итоге килограмм мёда виртуальному пасечнику обойдётся в 752 рубля. На рынке же ценник за килограмм мёда достигает 1 200 рублей!

Для кого создан проект?

Пока ещё есть свободные ульи - проект для всех. И для Вас, даже если Вы живёте за Полярным кругом. Но особенно - для "сладких" гурманов и любителей экологически чистых продуктов.

Пасека пчелошерингов гармонирует с природой, ощущает единение с ней. Главное для создателей - отсутствие каких-либо признаков химии рядом, бережное отношение к растениям и уважение к труду пчёл.

Мёд - это всегда хороший подарок для близких и друзей. Ну а если он еще и с брендом, гарантирующим качество - его ценность многократно возрастает!

Пасека в подарок

Уже в ходе реализации проекта стало ясно, что улей - это оригинальный подарок! Он впечатлит каждого, даже тех, кому не составляет труда платить за всё!

Оригинальный подарок может включать в себя именной сертификат и баночки с ароматным мёдом! А бонусом - красочные отчёты с пасеки и поток мёда от собственных пчёл!

Набор для "пасечного" подарка можно сделать подобно цветочному. С вашим близким свяжутся прямо из пасеки и уточнят вопросы по доставке подарка.

Эволюция проекта

Популярность облачной пасеки растет с каждым годом, растёт и "пчелиный городок" из ульев. Сегодня сотни виртуальных пасечников лакомятся собственным "облачным мёдом", впечатляют родных и близких своей сладкой продукцией. Об удачном проекте писали ТАСС, "Комсомольская Правда", RB.RU. Радио Москва FM посвятило этой теме специальную передачу. У авторов и основателей пасеки есть свой блог в Телеграмме, ВК и на VC.ru.

Что касается клиентов сервиса - среди них есть банкиры, страховые и IT-компании. Ульи с их брендами выделяются на пасеке, а мёдом из предгорья Кавказа в офисах угощаются их клиенты и сотрудники.

Пчелошеринг – это не только бизнес. Основатели проекта с особой любовью относятся к необычным труженицам - пчёлам, создают им благоприятные условия.

Присоединяйтесь и Вы!