Пассивный доход: миф или реальность

Получать миллионы, не работая, хотели бы многие. Было бы неплохо найти волшебную золотую рыбку, которая воплотила любую мечту, в том числе и о финансовом благополучии. На самом деле в реальной жизни тоже есть способы получать деньги в дополнение к основному заработку. Это и называется пассивным доходом.

Вы трудитесь на основной работе и получаете зарплату — это активный доход. К нему же относится и прибыль от бизнеса. Но если вас уволят или вы закроете свое дело, то и поступление средств прекратится.

Пассивный же доход не требует от человека много времени и активного участия. То есть вы зарабатываете даже во время сна или отдыха. Однако пассивная прибыль без каких-либо усилий и вложений — это миф. Даже самый «ленивый» заработок не появится сам собой.

Рассмотрим популярные виды пассивного дохода.

Банковский вклад

Простой и надежный способ получить дополнительные деньги. Нужно накопить определенную сумму (обычно небольшую — около 10 000 рублей) и открыть депозитный счет. А банк будет выплачивать вам проценты.

Вклады до 1,4 млн рублей застрахованы государством — финансы не только приумножаются, но и находятся под надежной защитой.

Имейте в виду: чтобы получить хорошую прибыль, нужно вложить крупную сумму. Как правило, высокие процентные ставки действуют по краткосрочным депозитам на несколько месяцев.

Сдача недвижимости в аренду

Если у вас есть квартира или дом, где никто не живет, можно сдавать недвижимость в аренду. Посуточную или долгосрочную. В первом случае заработок более высокий, во втором — более стабильный.

Арендаторы принесут вам неплохую прибыль. Например, средняя цена за съемную однушку за МКАДом — около 30 000 рублей в месяц. А если метро в пешей доступности и неплохой район, можно смело повышать цену.

Однако нужно учитывать риски и издержки. Можно «нарваться» на недобросовестных арендаторов, которые испортят ремонт или украдут имущество. Если не был заключен договор, то все расходы лягут на плечи собственника.

Инвестиции

Можно купить ценные бумаги и получать прибыль в виде дивидендов. Главное — приобретать акций надежных компаний. Однако инвестиции непредсказуемы: сегодня вы сорвете куш, а завтра потеряете все в секунду. Всегда есть риск, что одна из компаний уменьшит дивиденты или вовсе не выплатит их.

Совет: не вкладывайте последние деньги в акции или облигации. Нельзя полностью обезопасить себя от рисков, поэтому заранее подготовьте финансовую подушку безопасности.

Кешбэк

Кешбэк — это отличный способ экономить деньги при покупках. Вам возвращают часть потраченных средств обратно на счет. При этом не нужно ни в чем себя ограничивать. Достаточно делать покупки с умом, получая кешбэк с покупок.

Больше информации о том, как заработать на кешбэке и разумно тратить деньги, вы найдете в блоге «Халва Медиа».

Создание авторских произведений

Если у вас есть талант в писательстве, музыке, живописи или любой другой сфере, вы можете монетизировать творчество. Книги, музыкальные альбомы, картины — все это принесет пассивную прибыль. Однако такой метод подходит только творческим людям.

Как мы видим, пассивный доход все-таки требует времени и некоторых усилий. Но результат того стоит.