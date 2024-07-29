Микрофинансовые организации конкурируют между собой, привлекая клиентов нестандартными способами. Чтобы заёмщики охотнее брали микрозаймы, МФО платят вознаграждение действующим клиентам за приведённых друзей. Разрешается привлекать неограниченное количество людей — выплата предусмотрена за каждого. Наш эксперт разобрался, как устроена партнёрская программа Веб Займ, какие в ней плюсы и минусы и как организовать привлечение новых заёмщиков сразу в несколько компаний.

1. Основы партнерской программы

Партнёрская программа от МФО Веб Займ — это схема заработка на рекомендациях с выплатами до 8 000 руб. за привлечённого заёмщика. Для компаний это способ обеспечить поток клиентов без затрат на рекламу, а для клиентов — возможность оформить микрозайм с комфортом.

Механизм работы партнёрки Веб Займ выглядит так:

Компания размещает информацию о партнёрской программе на собственном сайте, в CPA-сетях, на маркетплейсах партнёрских продаж. Желающие зарабатывать на привлечении знакомятся с условиями партнёрской программы Веб Займ, подают заявку на подключение, при необходимости подают источники трафика на модерацию. МФО (рекламодатель) выдаёт креативы, инструменты для привлечения заёмщиков, отслеживания конверсий, управления заявками. Агент (партнёр) распространяет информацию о займе среди заинтересованной аудитории, не обязательно это друзья и родственники. Человек видит оффер, переходит по ссылке, и система определяет, кому начислить вознаграждение. При одобрении заявки пользователь получает микрозайм, а агент — вознаграждение.

Микрокредитным компаниям удобнее работать с агентствами и CPA-сетями, чем с отдельными вебмастерами. Поэтому условия при работе через онлайн-платформу бывают выгоднее, а процесс подключения — проще и быстрее. Подключившись через маркетплейс финансовых продуктов, агент получает больше возможностей и инструментов.

2. Преимущества участия в партнерской программе Веб-займ

На партнёрке Веб Займ зарабатывают профессионалы и любители: арбитражники, брокеры, вебмастера, студенты, декретницы, пенсионеры. Доход владельцев CPA-сетей исчисляется миллионами долларов, заработки отдельных вебмастеров достигают 200-300 тыс. руб. в месяц, а начинающие зарабатывают от 40-50 тыс. в месяц.

Преимущества участия в партнёрской программе для агентов:

удалённый заработок;

гибкий график;

основной или дополнительный доход.

Выгоды партнёрки для компании Веб Займ:

увеличение объёма продаж без дополнительных затрат на рекламу;

расширение охвата, т. к. агенты работают во всех регионах;

привлечение пользователей, равнодушных к рекламе, за счёт использования агентами нестандартных инструментов.

3. Условия и требования программы

К работе в партнёрской программе Веб Займ допускаются физлица, самозанятые, ИП и юрлица. Агенты работают по одному и в командах, во втором случае заработок в несколько раз выше.

Условия зависят от способа подключения:

Присоединяясь к программе через онлайн-платформу, агент подтверждает личность удобным способом. Это можно сделать не сразу, а позже. Привлекать трафик разрешается множество способов. При регистрации на сайте Веб Займ сразу нужно представить паспорт, СНИЛС, ИНН, заполнить анкету заёмщика, получить и вернуть микрозайм, после чего будет доступна персональная ссылка для друзей. Для привлечения нельзя использовать рекламные каналы.

4. Виды вознаграждений и выплат

В финансовых партнёрках применяются модели оплаты CPA, CPL и CPS. В чём их особенности:

CPA. Оплачивается действие: заказ, отправка контактов, установка приложения, заполнение заявки.

CPL. Оплачиваются контакты пользователя.

CPS. Оплата за продажу. По такой схеме работают микрокредитные партнёрки.

Участники программы получают деньги за оформленный микрокредит, использующийся не менее 7 дней.

Наиболее выгодный вариант сотрудничества с Веб Займ — через финансовый маркетплейс Пампаду. Вознаграждение агента за 1 договор составляет до 7 199 руб. Разрешается использовать разные каналы трафика. А если подключиться непосредственно через сайт Веб Займ, вознаграждение составляет 2 000 за человека.

Моментальные выплаты

Когда заёмщик берёт микрокредит, вознаграждение моментально начисляется партнёру. По истечении периода холда средства можно вывести. Заказ выплат на реквизиты счёта доступен ежедневно, минимальная сумма для вывода — 750 руб.

5. Инструменты и поддержка для партнёров

Участникам партнёрской программы Веб Займ выдаются инструменты для продуктивной работы:

промо-материалы — баннеры, тизеры;

список минус-слов для запуска рекламы;

виджеты для создания витрин, каталогов;

готовые лендинги;

реферальные ссылки;

постбек.

Для начинающих агентов в CPA-сетях предусмотрена информационная поддержка. Есть видеоуроки, обучающие статьи и целые мини-курсы. Решить возникшие затруднения помогает техподдержка, которая работает в режиме 24/7.

6. Эффективные стратегии работы с партнерской программой

Множество стратегий заработка на партнёрках можно сгруппировать в 2 группы: SEO и контент-маркетинг, социальные сети и реклама.

Как использовать SEO для привлечения трафика

Продвижение с помощью SEO и контент-маркетинга предполагает публикацию статей на собственном сайте, блоге или на сторонних трастовых площадках. Статьи делают полезными для пользователей и насыщают их ключевыми запросами, по которым пользователи ищут информацию о микрокредитах.

Для аналитики и оптимизации можно использовать такую связку: сайт, CRM, Яндекс.Метрика. Все ссылки размечаются utm-разметкой,для каждого целевого действия создаётся страница “Спасибо”. Все важные события также нужно вносить в CRM, чтобы лучше понимать, как пользователи ведут себя на сайте.

Советы по продвижению в социальных сетях и через рекламные кампании

Взаимодействие с пользователями через социальные сети позволяет сразу получать заявки и работает на повышение лояльности. Для построения стратегии продвижения сделайте следующее:

Изучите состав и характеристики аудитории.

Проанализируйте конкурентов, подумайте, чем можете отличиться.

Сформулируйте оффер — уникальное торговое предложение.

Определите предпочтительные площадки, где будете продвигаться, выберите подходящие форматы контента, периодичность и варианты размещения: посты в своих и чужих сообществах, таргет, посевы, комментинг.

Публикуйте вовлекающий контент и отслеживайте эффективность разных форматов.

Когда работа ведётся в соцсетях, для аналитики используются доступные показатели: количество лайков комментариев, заказов, прирост подписчиков и охват рекламных постов.

О сервисе Пампаду

Пампаду — это онлайн-платформа финансовых продуктов, позволяющая стать агентом сразу нескольких МФО и банков.

Как начать зарабатывать:

Зарегистрируйтесь за 2 минуты и получите доступ к эксклюзивным офферам и инструментам продвижения.

Используйте подборщик, чтобы быстро находить офферы с высоким вознаграждением.

Отправляйте клиентам ссылку на оплату или заполняйте заявки самостоятельно.

Отслеживайте статусы по всем лидам и заявкам.

Получайте гарантированные выплаты за каждый выданный микрозайм.

Привлекайте субагентов и получайте процент от их заработка.

Привлекайте трафик на лучшие офферы микрозаймов и растите в доходах вместе с Пампаду.