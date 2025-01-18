Отзыв о карте РАТ. Мнение о картах помощи на дороге!

Честно скажу, раньше я относился к идее карт помощи на дорогах с лёгким скепсисом. Казалось, что это просто ещё один способ заработать на автомобилистах. Ведь зачем платить за то, с чем можно справиться самому? Однако с каждым новым случаем, когда друзья или коллеги рассказывали о внезапных поломках или неприятностях на дороге, я всё чаще задумывался: а что бы делал я? Ведь, даже если ты опытный водитель, обстоятельства на дороге бывают непредсказуемыми: гвоздь в шине, разрядившийся аккумулятор, проблемы с топливом или неожиданное общение с сотрудниками ДПС.

На тот момент я не планировал покупать карту помощи на дороге. Решение оформить карту РАТ оказалось спонтанным, и связано оно было с покупкой нового автомобиля. Изначально я даже сомневался, стоит ли связываться.

Оформление карты РАТ

Когда я покупал свою машину в автосалоне, менеджер долго и настойчиво рассказывал о дополнительных услугах, которые можно приобрести вместе с автомобилем. Среди прочего он упомянул карту РАТ. Помощь на дороге никогда не помешает, но, честно говоря, я внутренне сразу насторожился. Знаете, это ощущение, когда тебе пытаются что-то «втюхать», особенно если речь идёт о чём-то бесплатном. Ну что это за бесплатный сыр?

Менеджер уверял, что карта входит в стандартный пакет услуг и предоставляется бесплатно как часть программы лояльности для клиентов салона. Мне объяснили, что эта карта покрывает основные проблемы, которые могут возникнуть в дороге: от эвакуации до подкачки шин. Привлекло и то, что карта включала бесплатные юридические консультации, а я всегда боялся запутанных ситуаций с документами на дороге.

Я всё-таки решил взять карту. Честно говоря, больше из любопытства (и материальной выгоды, об этом расскажу попозже), чем из уверенности в её полезности. Но первые месяцы я её просто положил в бардачок и совершенно забыл о её существовании. Она лежала там, пока однажды не наступил момент, когда я оказался без неё как без рук.

Брать ли карту вам? Это личный выбор каждого, но на нынешних условиях (если они не изменились с прошлого года), я считаю что это беспроигрышный вариант. Судя по всему, Российское Автомобильное Товарищество сейчас хочет завоевать рынок и набрать себе миллионы клиентов, поэтому они даже доплачивают салонам внушительные суммы за распространение их карт. А дилеры, в свою очередь, чтобы привлечь внимание клиента, предлагают тебе её бесплатно или даже дополнительно скидку на покупку автомобиля. Возможно, там действует иная схема, передо мной никто не отчитывался, но по слухам всё работает именно так. Значит нужно пользоваться моментом.

Мнение владельцев

Перед оформлением читал про карту РАТ отзывы владельцев и сталкивался с информацией, что некоторые люди ищут возможность отказаться от карты неё. Не совсем понял, зачем отказываться, если она тебе предоставляется бесплатно. Никаких подписок на ежемесячные платежи, налогов и т.п. Видимо, люди ошибочно считают, что могли бы получить скидку на покупку автомобиля просто так, без условия оформления карты помощи на дорогах. Мол, дайте мне скидку, а карту свою заберите. Иного смысла я не вижу, потому что конкретно на услуги жалоб я не заметил. Да и как-то незаметно подсунуть карту у менеджеров никак не получится, без твоего согласия и подписи её не оформить.

Есть такое мнение, что стоимость карты помощи уже входит в ценник на автомобиль и что дилер дополнительно накручивает цену, чтобы потом сделать видимость скидки. А потом сказать покупателю «посмотри, какой я щедрый, какое выгодное предложение у меня есть специально для тебя». И вы можете подумать, что если найти «честного» продавца, без вот этих вот всех допов, то вы сможете у него купить автомобиль дешевле. А вот и нет. Я перед покупкой своей новенькой Honda просмотрел все возможные варианты в регионе, катался по разным салонам в поисках, это была целая эпопея на месяц. В итоге лучшими оказались два варианта. За 3,1 млн без карты РАТ. И в другом салоне за 3 млн с картой РАТ. Тут уже очевидно, что даже если тебя совсем не интересует никакая помощь на дорогах, то ты всё равно выберешь второй вариант.

Но во все эти нюансы я углубился не так давно, когда уже неоднократно попользовался услугами помощи РАТ и понял, что это отличная вещь. Изначально, как я уже говорил, меня интересовала исключительно финансовая выгода.

Какие услуги я использовал за год

Зима. Разрядился аккумулятор.

Первая ситуация, когда карта РАТ оказалась настоящим спасением, произошла в январе. Морозы в ту зиму были нешуточные, и однажды утром машина просто отказалась заводиться. Вообще, конечно, меня эта тема жутко расстроила и разозлила. Автомобиль новый, недешевый, аккумулятор импортный, только с конвейера, несколько месяцев в использовании, а в итоге в мороз завестись не могу. Я понимаю, что -30 это испытание, но всё же...

Конечно, я мог бы попросить соседа по дому помочь с «прикуриванием», но, если честно, бежать к нему и будить не хотелось. Тогда я впервые вспомнил про карту. Достав её из бардачка, я набрал указанный на ней номер. Надежд особых не было, ведь я понимал что сейчас мой случай далеко не единственный в городе, в каждом дворе такие «счастливчики» застряли. Мне надо было на работу ехать, решил позвонить наудачу, ожидал что мне скажут что-нибудь в духе «ожидайте пару часов, сложные погодные условия, у нас не хватает специалистов». Поэтому думал звякну для галочки и сразу же вызову себе такси до работы, времени в обрез. В реальности оказалось всё совсем иначе.

Служба поддержки сработала чётко: оператор уточнил, где я нахожусь, и уже через 20 минут ко мне подъехал специалист. Удивительно, что даже в моём небольшом городе у них вся система отлично налажена. А я привык к вечному бардаку.

Помимо того, что он быстро завёл машину, мастер проверил состояние аккумулятора и объяснил, как в будущем избежать подобной проблемы. На работу я всё-таки опоздал на 5 минут, но это оказалось не смертельно.

С той поры я переместил карточку из бардачка в свой кардхолдер, всегда носил её с собой. Заинтересовался темой, полез в интернет читать подробную информацию про Российское Автомобильное Товарищество (РАТ) и узнал много нового на их сайте www.0560.ru

Оказывается, что у них даже больше предоставляемых услуг, чем упомянул дилер. Неудивительно, если бы он расписал абсолютно всё, то ему бы пришлось проводить часовую лекцию.

Для тех, кому любопытно, вот список самых востребованных услуг.

Эвакуация автомобиля. Незаменимо, если машина сломалась на трассе или попала в аварию.

Подвоз топлива. Ситуация, когда бензин заканчивается в самый неподходящий момент, может случиться с каждым.

Техническая помощь. Замена колеса, зарядка аккумулятора, мелкий ремонт на месте.

Юридическая поддержка. Консультации, помощь с документами, обжалование штрафов.

Медицинская помощь. Организация транспортировки пострадавших, консультации врачей.

Информационная поддержка. Подсказки о ближайших автосервисах, гостиницах, достопримечательностях.

Сезонные проверки автомобиля. Услуга, которая поможет подготовить машину к зиме или лету.

Лето. Пробил колесо и спор с ДПС.

Другой случай произошёл уже летом, когда я отправился в поездку в соседний регион по важным делам. Где-то на середине пути я почувствовал неладное: машину стало заметно тянуть в сторону. Остановился, вышел, осмотрел автомобиль - колесо пробито. Мелочь, казалось бы, но вот незадача: запаска у меня была, а вот её состояние не очень. Спущенная до нуля, она явно не годилась для замены.

Не то чтобы это была критическая ситуация, но перспектива застрять под палящим солнцем на обочине, вдали от цивилизации, совсем не радовала. Это был тот самый случай, когда помощь РАТ действительно была необходима.

Позвонил по номеру, объяснил ситуацию. Девушка-оператор оперативно уточнила моё местоположение и пообещала, что мастер прибудет в течение часа. Я отдохнул в тени дерева, попивая воду из бутылки и размышляя о том, что такие мелочи, как давление в запаске, часто игнорируются, пока не станет слишком поздно.

Спустя примерно 40 минут на место приехал мастер. Привёз с собой всё необходимое: рабочее колесо, домкрат, насос. Мы с ним немного разговорились. Сказал, что таких вызовов непрекращающийся поток, люди игнорируют запаску, никогда не проверяют. Кто-то совсем не следит за автомобилем, едут прям на лысой резине. В целом, заказов у него выше крыши, хотя в нашем городе, по его словам, работает несколько десятков сотрудников РАТ.

Что стоит упомянуть - мне пришлось доплатить за расстояние по тарифу, так как встрял я далеко от города. Это не было неприятной неожиданностью, такие условия не скрывались. Иногда нужно доплачивать не только за расстояние, но и за то, что ты пользуешься какой-то услугой слишком часто, обычно у них лимиты на 1-2 использования каждого вида помощи ежемесячно. На самом деле это логично. Было бы странно, если бы можно было бесплатно вызывать, например, эвакуатор каждый день. Любая компания разорилась бы, ведь явно найдутся умники, которые будут из принципа злоупотреблять возможностями.

Осень. Штраф.

Самый неожиданный случай произошёл, когда меня остановили сотрудники ДПС, и возникли спорные вопросы по поводу нарушения. Мне выписали штраф, с которым я категорически не согласен. Не знаю чего они добивались, может быть хотели, чтобы я предложил им взятку. Свою вину признать мне не стыдно, иногда я нарушаю правила и не отрицаю это. Но тогда был полнейший беспредел.

В такой ситуации главное — действовать грамотно и спокойно. Я позвонил в юридическую службу РАТ и получил чёткий план действий. Юрист не только объяснил, как правильно составить объяснительную, но и помог позже обжаловать штраф. Был на связи и контролировал ход действий с начала и до самого конца, что удивительно для меня. Я привык к плохому и ожидал совсем другого отношения, какой-нибудь банальной отписки и имитации деятельности, лишь бы я быстрее отстал. Что ж, в очередной раз я был приятно удивлён.

А затем... у меня просто закончился срок действия карты. Выдавали мне её всего лишь на год, что очень жаль. Слышал, что некоторым предлагают на 2 и даже на 3 года заключить договор. Интересно, почему карту нельзя продлить, вроде бы раньше это было возможно. У меня только одна версия, что с новеньким автомобилем гораздо меньше проблем и вызовы не такие частые, чем для 20-летней Тойоты. Ну могли бы ввести какие-нибудь ограничения по количеству вызовов пожёстче, я не против. Но имеем то, что имеем - с картой я распрощался. Теперь только покупать новый автомобиль, к такому я пока не готов.

Мнение знакомых о карте РАТ

Ещё хочу отметить, что далеко не все службы помощи работают так эффективно. Иногда поднимал эту тему в разговоре с друзьями, интересно было узнать про их опыт. РАТовцев оказалось всего двое, оба откликались положительно.

Первый друг возвращался домой с дачи, когда его машина внезапно заглохла прямо на трассе. Служба поддержки организовала эвакуатор, который прибыл через 50 минут - для зимней трассы это вполне оперативно. Ещё до приезда эвакуатора диспетчер связался с ближайшим автосервисом, уточнил, смогут ли они принять машину сразу, и договорился о ремонте. Другу оставалось только дождаться помощи и следовать указаниям. У второго товарища ситуация была попроще, закончился бензин, подвезли бесплатно (только за само топливо пришлось заплатить, естественно).

А вот про другие службы помощи приходилось слышать очень много всякого разного, отзывы смешанные и ближе к отрицательным. Что иногда проще дозвониться частнику и сразу договориться о цене, чем в фирму и потом смотреть, как они накручивают ценник. Ещё одна причина, почему некоторые люди предвзято относятся к карте помощи РАТ. Они думают, что здесь то же самое. Я считаю, что компания с таким подходом не смогла бы разрастись на всю страну и ближайшее зарубежье, к ним бы просто никто не обращался и они быстро разорились. Даже читал, что они оказывают услуги по техпомощи и эвакуации в странах ЕС, хотя с трудом представляю, как они это осуществляют в нынешней ситуации.

Конечно, в целом мне даже упрекнуть не за что карту РАТ. Работают круглосуточно, доберутся до любой точки на карте в кратчайшие сроки. Отзывы знакомых аналогичные. Можете и своих знакомых поспрашивать, думаю никто ничего плохого не скажет. Свою функцию она выполняет, позволяет заметно сэкономить деньги, время и нервы.