С наступлением осени Карелия продолжает быть привлекательным направлением для туристов, несмотря на прохладную погоду с частыми дождями и порывами ветра. Такие преимущества, как сниженные цены на проживание, экскурсии и другие услуги в связи с малым количеством туристов перекрывают возможные минусы поездки.

Погода в Карелии осенью

Осенний сезон можно назвать самым коротким, так как он длится не более двух месяцев. В сентябре дневной воздух прогревается до 15-17 °С, а ночью температура опускается до 9 °С. Небо часто затянуто тучами, но вероятность дождливой погоды минимальна. Это самое подходящее время для активного отдыха на природе и экскурсий по знаковым местам, так как большинство достопримечательностей продолжают работу.

Октябрь — более противоречивый месяц. Как правило, днем термометр показывает 6-8 °С и холод ощущается все сильнее, но именно в этот период в Карелии наступает “золотая осень”. Природа расцветает, а леса становятся багряными. При ясной и безветренной погоде туристы смогут насладиться живописными ландшафтами как в городах, так и в окрестностях Республики.

В ноябре начинает устанавливаться снежный покров и воздух все чаще становится морозным не только по ночам, а небольшие водоемы покрываются тонким слоем льда. Природа погружается в сон и готовится к зиме, однако деревья все еще сохраняют золотые, рыжие и багряные оттенки.

Особенности Карелии осенью

В осеннее время в Карелии начинается сезон сбора грибов и ягод. С конца августа и до конца сентября во всех лесах можно собрать такую ягоду, как морошка, брусника и клюква и несколько видов грибов: опята, маслята, белые, подберезовики, моховики и лисички. Особенность этих даров леса в том, что они хорошо сохраняются и при соблюдении минимальных условий транспортировки их можно привезти невредимыми.

Также осень является излюбленным временем для рыбаков. Туристы могут организовать рыбалку самостоятельно или обратиться к услугам профессионалов. Многие базы отдыха в Республике находятся на берегу водоемов и предлагают оборудование для ловли в аренду. Рыбачить можно как с берега, так и с воды— в зависимости от бюджета и личных предпочтений. До середины ноября в реках и озерах Карелии туристы смогут поймать налима, окуня, щуку, хариуса, форель, судака и другую рыбу.

Другое преимущество осенней Карелии — отсутствие большого количества комаров и мошек. Это позволяет путешественникам по максимуму насладиться достопримечательностями на открытом воздухе и комфортно провести время на природе.

Куда поехать и чем заняться

Петрозаводск и Сортавала

Пешие прогулки или обзорные экскурсии по городам позволят туриста познакомиться со старинной архитектурой 19-20 веков, которая отражает исторические этапы становления Карелии. Столица региона — Петрозаводск — расположился на берегу Онежского озера, а Сортавала находится вдоль Ладоги, поэтому с набережных открывается прекрасный вид на одни из крупнейших озер Европы.

Также в городах любители спокойного и размеренного отдыха найдут исторические, научные и художественные музеи. Тематические выставки познакомят гостей региона с его богатым культурным и историческим наследием и с бытом и традициями местных жителей. Местные театры, национальные ансамбли, арт-резиденции и другие культурные учреждения предлагают разнообразную афишу на любой вкус: можно посетить спектакли на нескольких языках, мастер-классы по изготовлению сувениров и национальных лакомств, шоу приглашенных артистов и другие досуговые мероприятия. А кафе и рестораны предлагают туристам попробовать различные блюда национальной кухни из местных продуктов, которыми богата Северная земля.

“Рускеала”

Это горный парк, расположенный в 30 км от города Сортавала. Главная достопримечательность парка — мраморный карьер, который сейчас затоплен кристально чистой водой с характерным бирюзовым оттенком. Каньон окружают высокие мраморные стены, на которых проложены эко-тропы для прогулок по территории. В сентябре туристы могут арендовать лодку для исследования карьера с воды. Неподалёку от Горного парка находится каскад водопадов Тохмайоки, который поражает своей красотой.

Кроме этого, в парке сохранились старинные подземные штольни и тоннели, откуда добывали мрамор для возведения Санкт-Петербурга в 18 и 19 веках. Посещение объектов доступно в рамках специальной экскурсии “Подземная Рускеала”.

Карельские деревни

Самобытные деревушки Республики сочетают в себе особенные традиции, историю и культуру, пронесенные сквозь время. Выбрав экскурсии по поселениям Карелии, туристы погрузятся в аутентичную атмосферу прошлого и познакомятся с образом жизни, непривычным для современного мира. Также это уникальная возможность увидеть памятники деревянного зодчества, узнать о национальных ремеслах и попробовать местные деликатесы.

Самой популярной деревней считается Кинерма — в 2016 году ее включили Ассоциацию самых красивых деревень России и список ста главных символов Республики. Это настоящий музей под открытым небом с населением в несколько человек находится в двух часах езды от Петрозаводска в Пряжинском районе. На территории можно найти 17 старинных деревянных домов 18-19 веков, 10 из которых относятся к памятникам архитектуры. Интересная особенность: строения расположены в форме круга, а такую планировку называют визитной карточкой Кинермы.

Также популярны у гостей Республики деревни: Шелтозеро, Рубчойла, Киндасово и другие. Добраться до поселений можно наземным транспортом практически из любых городов или окрестностей Карелии.

Туристам, которые планируют осеннее путешествие в Карелию, важно предусмотреть наличие сезонной обуви и верхней одежды для сухой и влажной погоды и различных направлений отдыха, теплой одежды под каждое время суток, а также минимальной личной аптечки.



Путешественники смогут найти в Республике досуг на любой вкус, вне зависимости от предпочтений и бюджета. Например, можно рассмотреть бронирование осеннего тура на сайте karelianholidays.ru. В сентябре и октябре в Карелии популярны сафари на квадроциклах, джип-туры, рыбалка, сбор урожая за пределами городов и рыбные фестивали на острове Кижи, а еще начинают работу тематические экспозиции в многочисленных музеях и других культурных учреждениях.