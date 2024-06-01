Особенности выбора и производства школьной мебели.
Мебель для учебных заведений играет важную роль в обеспечении комфорта и безопасности учащихся. Она должна быть не только функциональной, но и соответствовать определённым стандартам качества. В данной статье мы рассмотрим основные аспекты выбора и производства школьной мебели.
Группы роста
При выборе школьной мебели необходимо учитывать группы роста учащихся. Это позволяет обеспечить правильную посадку и поддержку позвоночника, предотвращая развитие сколиоза и других заболеваний опорно-двигательного аппарата. Существует несколько групп роста.
Ростовые группы для школьной мебели по ГОСТ 11015-93 и ГОСТ 11016- 93
Группа роста:
- 1;
- 2;
- 3;
- 4;
- 5;
- 6.
Рост, см:
- 105;
- 120;
- 135;
- 150;
- 165;
- 180.
Высота сиденья, мм:
- 260;
- 300;
- 340;
- 380;
- 420;
- 460.
Высота стола, мм:
- 460;
- 520;
- 580;
- 640;
- 700;
- 760.
Для каждой группы роста необходимо подбирать соответствующую мебель. Например, для группы 3 подойдут парты с регулируемой высотой и углом наклона столешницы, а также стулья с регулировкой высоты сиденья. Для группы 5 можно использовать те же модели, но с более высокими параметрами регулировки.
Цветовая маркировка групп роста также строго регламентирована у всех производителей
Группа роста:
- 1;
- 2;
- 3;
- 4;
- 5;
- 6.
Средний рост ребенка, см:
- 105;
- 120;
- 135;
- 150;
- 165;
- 180.
Цвет:
- оранжевый;
- фиолетовый;
- красный;
- зеленый;
- голубой;
- черный.
Это позволяет легко определить, какая мебель подходит для определенной группы роста.
Ассортимент производителя школьной мебели «ПАРТЫ.РФ»
Компания «ПАРТЫ.РФ» предлагает широкий ассортимент мебели для школы, которая соответствует всем требованиям безопасности и комфорта. В каталоге представлены различные виды школьной мебели:
- парты школьные ученические и стулья: для обеспечения правильной посадки и поддержки позвоночника;
- школьные шкафы и стеллажи: для хранения учебных материалов, книг, тетрадей и других предметов;
- доски и стенды: для размещения информации и проведения занятий;
- столы и кресла для учителей: для создания комфортной рабочей среды.
Вывод
Кроме того, компания «ПАРТЫ.РФ» предоставляет возможность приобрести мебель для школ комплектами, что позволяет оптимизировать расходы на закупку. Комплекты включают в себя все необходимые элементы мебели для создания комфортной и безопасной среды для обучения.
Особое внимание производитель уделяет комфорту и эргономике школьной мебели. Парты и стулья имеют регулируемые высоту и наклон, что позволяет адаптировать их под индивидуальные потребности каждого ребёнка. Это способствует правильному формированию осанки и предотвращению развития сколиоза у школьников.