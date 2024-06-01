Особенности выбора и производства школьной мебели.

Мебель для учебных заведений играет важную роль в обеспечении комфорта и безопасности учащихся. Она должна быть не только функциональной, но и соответствовать определённым стандартам качества. В данной статье мы рассмотрим основные аспекты выбора и производства школьной мебели.

Группы роста

При выборе школьной мебели необходимо учитывать группы роста учащихся. Это позволяет обеспечить правильную посадку и поддержку позвоночника, предотвращая развитие сколиоза и других заболеваний опорно-двигательного аппарата. Существует несколько групп роста.

Ростовые группы для школьной мебели по ГОСТ 11015-93 и ГОСТ 11016- 93

Группа роста:

1;

2;

3;

4;

5;

6.

Рост, см:

105;

120;

135;

150;

165;

180.

Высота сиденья, мм:

260;

300;

340;

380;

420;

460.

Высота стола, мм:

460;

520;

580;

640;

700;

760.

Для каждой группы роста необходимо подбирать соответствующую мебель. Например, для группы 3 подойдут парты с регулируемой высотой и углом наклона столешницы, а также стулья с регулировкой высоты сиденья. Для группы 5 можно использовать те же модели, но с более высокими параметрами регулировки.

Цветовая маркировка групп роста также строго регламентирована у всех производителей

Группа роста:

1;

2;

3;

4;

5;

6.

Средний рост ребенка, см:

105;

120;

135;

150;

165;

180.

Цвет:

оранжевый;

фиолетовый;

красный;

зеленый;

голубой;

черный.

Это позволяет легко определить, какая мебель подходит для определенной группы роста.

Ассортимент производителя школьной мебели «ПАРТЫ.РФ»

Компания «ПАРТЫ.РФ» предлагает широкий ассортимент мебели для школы, которая соответствует всем требованиям безопасности и комфорта. В каталоге представлены различные виды школьной мебели:

парты школьные ученические и стулья: для обеспечения правильной посадки и поддержки позвоночника;

школьные шкафы и стеллажи: для хранения учебных материалов, книг, тетрадей и других предметов;

доски и стенды: для размещения информации и проведения занятий;

столы и кресла для учителей: для создания комфортной рабочей среды.

Вывод

Кроме того, компания «ПАРТЫ.РФ» предоставляет возможность приобрести мебель для школ комплектами, что позволяет оптимизировать расходы на закупку. Комплекты включают в себя все необходимые элементы мебели для создания комфортной и безопасной среды для обучения.

Особое внимание производитель уделяет комфорту и эргономике школьной мебели. Парты и стулья имеют регулируемые высоту и наклон, что позволяет адаптировать их под индивидуальные потребности каждого ребёнка. Это способствует правильному формированию осанки и предотвращению развития сколиоза у школьников.