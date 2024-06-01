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· 16+ · Анастасия Дмитриева

Особенности выбора и производства школьной мебели.

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Мебель для учебных заведений играет важную роль в обеспечении комфорта и безопасности учащихся. Она должна быть не только функциональной, но и соответствовать определённым стандартам качества. В данной статье мы рассмотрим основные аспекты выбора и производства школьной мебели.

Группы роста

Стол с наклоном столешницы 0-35° школьный 2-местный.

При выборе школьной мебели необходимо учитывать группы роста учащихся. Это позволяет обеспечить правильную посадку и поддержку позвоночника, предотвращая развитие сколиоза и других заболеваний опорно-двигательного аппарата. Существует несколько групп роста.

Ростовые группы для школьной мебели по ГОСТ 11015-93 и ГОСТ 11016- 93

Группа роста:

  • 1;
  • 2;
  • 3;
  • 4;
  • 5;
  • 6.

Рост, см:

  • 105;
  • 120;
  • 135;
  • 150;
  • 165;
  • 180.

Высота сиденья, мм:

  • 260;
  • 300;
  • 340;
  • 380;
  • 420;
  • 460.

Высота стола, мм:

  • 460;
  • 520;
  • 580;
  • 640;
  • 700;
  • 760.

Для каждой группы роста необходимо подбирать соответствующую мебель. Например, для группы 3 подойдут парты с регулируемой высотой и углом наклона столешницы, а также стулья с регулировкой высоты сиденья. Для группы 5 можно использовать те же модели, но с более высокими параметрами регулировки.

Цветовая маркировка групп роста также строго регламентирована у всех производителей

Группа роста:

  • 1;
  • 2;
  • 3;
  • 4;
  • 5;
  • 6.

Средний рост ребенка, см:

  • 105;
  • 120;
  • 135;
  • 150;
  • 165;
  • 180.

Цвет:

  • оранжевый;
  • фиолетовый;
  • красный;
  • зеленый;
  • голубой;
  • черный.

Это позволяет легко определить, какая мебель подходит для определенной группы роста.

Ассортимент производителя школьной мебели «ПАРТЫ.РФ»

Парта школьная 2-местная 2-4 г/р с наклоном столешницы 0-35° регулируемая.

Компания «ПАРТЫ.РФ» предлагает широкий ассортимент мебели для школы, которая соответствует всем требованиям безопасности и комфорта. В каталоге представлены различные виды школьной мебели:

  • парты школьные ученические и стулья: для обеспечения правильной посадки и поддержки позвоночника;
  • школьные шкафы и стеллажи: для хранения учебных материалов, книг, тетрадей и других предметов;
  • доски и стенды: для размещения информации и проведения занятий;
  • столы и кресла для учителей: для создания комфортной рабочей среды.

Вывод

Кроме того, компания «ПАРТЫ.РФ» предоставляет возможность приобрести мебель для школ комплектами, что позволяет оптимизировать расходы на закупку. Комплекты включают в себя все необходимые элементы мебели для создания комфортной и безопасной среды для обучения.

Особое внимание производитель уделяет комфорту и эргономике школьной мебели. Парты и стулья имеют регулируемые высоту и наклон, что позволяет адаптировать их под индивидуальные потребности каждого ребёнка. Это способствует правильному формированию осанки и предотвращению развития сколиоза у школьников.

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