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· Анастасия Есикова

Особенности получения ВНЖ Венгрии по программе для инвесторов

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Евросоюз состоит из 27 стран, каждая из которых по-своему привлекательна. Для переезда эмигранты чаще всего выбирают те из них, в которых статус резидента или гражданина оформляется быстро и несложно. Одно из таких государств - Венгрия. ВНЖ здесь доступно для различных категорий, включая финансово независимых лиц, предпринимателей, цифровых кочевников. Один из наиболее востребованных ВНЖ предназначается инвесторам.

ВНЖ на основе покупки недвижимости

До 2017 г. Венгрия выдавала «золотые визы», однако затем эта программа была приостановлена. На сегодняшний день покупка недвижимости – приоритетный способ оформления вида на жительство в Венгрии у состоятельных людей. Для него следует приобрести дом или квартиру в Будапеште стоимостью от €155000. Подойдет и вторичный, и первичный вариант, но только сданный в эксплуатацию и подходящий по площади для комфортного проживания всех заявителей.

В процессе получения вида на жительство Венгрии за покупку недвижимости соискатели:

  • Проходят проверку на благонадежность.

  • Запрашивают визу D в консульстве и подают заявление на ВНЖ.

  • Регистрируются по месту жительства и сдают биометрию.

Дополнительные затраты при сделке на налоги, сборы, юридическое сопровождение составят порядка 10% (детально обо всех расходах на imigrant-hungary.com). Эти объекты можно использовать только лично. Продажа допустима лишь при условии покупки жилья с такими же характеристиками.

Кроме того, инвестору следует уплатить админсбор €30000 и показать наличие на банковском счету €27000 + по €16000 на остальных членов семьи. Это могут быть жена/муж, дети до 18 лет и другие материально зависимые родственники - старшие дети, родители. Основной заявитель получает ВНЖ на 5 лет, прочие участники – на 3 года. Статус можно продлевать до 5 лет.

При условии сохранения инвестиций и соблюдения режима нахождения в стране (от 183 дней в году) на ПМЖ Венгрии разрешается подаваться спустя 3 года. Через 8 лет резидент получает право запрашивать паспорт. Для него потребуются сдача экзамена по языку и принесение присяги.

Возобновление выдачи «золотых виз»

Специалист по программам инвестиционного ВНЖ Венгрии Ирина Орлова сообщает о том, что в ноябре 2023 г. правительство Венгрии заявило о намерении снова выдавать ВНЖ за инвестиции. В новом формате программы заявители смогут получать вид на жительство Венгрии за инвестиции на 10 лет с правом продления на идентичный срок. Предполагаются такие опции:

  • Покупка инвестиционных сертификатов на €250000.

  • Приобретение объекта недвижимости на €500000.

  • Взнос в социальные фонды - €1 млн.

Для въезда в страну нужно будет получить визу инвестора на 2 года. В отличие от визы для действующего ВНЖ, она будет многократной. Инвестиционное условие нужно будет выполнить до подачи заявки на ВНЖ.

ВНЖ Венгрии: возможности

Несмотря на то, что обладателям резидентства на основе покупки недвижимости не разрешено работать в стране, у статуса есть значительные плюсы. Инвестиционный ВНЖ Венгрии позволит:

  • Въезжать в страны Шенгена без виз и пребывать на их территории до 90 дней из 180.

  • Создавать новые компании или переносить действующие.

  • Получать медицинские услуги, в т. ч. бесплатно по страховому полису.

  • Пользоваться услугами банковской системы страны.

Еще одна причина, по которой иностранцы останавливают выбор на Венгрии – невысокие цены в стране при качественной социальной инфраструктуре, не уступающей прочим странам ЕС. Достойный уровень экологии, безопасности, делает ее той страной, в которую охотно переселяются жители разных государств. Быстрее всего это можно сделать, получив инвестиционный ВНЖ.

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