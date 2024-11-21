Office Life — на одной волне с бизнесом

В Беларуси работают несколько изданий для деловых людей. У каждого из них свои форматы, «фишки» и свой уникальный стиль. Кто-то рассказывает про истории бизнеса, стараясь мотивировать своих читателей. Кто-то пишет про важные изменения законодательства. А у кого-то основная «фишка» — финансовая информация. Однако в стране есть портал, который старается быть максимально разносторонним при этом не терять своей экспертности — officelife.media.

Белорусское бизнес-издание начало свою работу в сети интернет в 2017 году. Портал создавался белорусскими бизнесменами в сотрудничестве с топовыми деловыми журналистами страны. Так что у редакции этого портала есть важная особенность — корреспонденты рассказывают о деловых событиях на одном языке со своей аудиторией. Отсюда миссия редакции: рассказывать просто о сложном.

В день редакция публикует больше 25 новостных заметок и как минимум 2 аналитических материала. С редакцией сотрудничают самые известные и опытные эксперты в своих отраслях, а также представители крупнейших и авторитетнейших бизнесов Беларуси.

Что интересует белорусских бизнесменов? В общем-то все тоже самое, что и их российских коллег: как приумножить и сохранить свой капитал, как своевременно распознавать новые вызовы и угрозы и как адаптировать свой бизнес под новую рыночную ситуацию. В Беларуси своим читателям в этом помогает Office Life.

Ключевые рубрики портала отражают коренные интересы делового человека. Самое важное для бизнеса в любой стране — соблюдать действующие правила игры, т.е. законы. О всех самых важных законодательных изменений редакция пишет в рубрике «Закон и власть». Безусловно, журналисты не могут знать всего. С законами им помогают опытные и известные белорусские и не только юристы из самых авторитетных юридических фирм.

Финансы — кровь любого бизнеса. В одноименной рубрике редакция Office Life пишет про изменения финансового рынка не только Беларуси, но и зарубежья. «Фишка» рубрики в «Индексе инвестора». Раз в месяц на портале выходит материал, в котором журналисты рассказывают про изменения ключевых финансовых активов (валюты, криптовалюты, драгметаллы, акции, облигации и т.д.) и отслеживают их динамику. Рубрика полезна не только бизнесу, но и простым гражданам, которые думают о том, как сохранить и приумножить свои деньги.

Еще одна важная рубрика на портале для делового человека — «Психология & HR». В бизнесе побеждают руководители, которые самостоятельно взаимодействуют с персоналом. Эта рубрика рассказывает о том, как это делать правильно.

Ну и, конечно, на портале есть рубрика, которая помогает узнать про самые актуальные и полезные деловые мероприятия — «Деловой календарь». В нем редакция в удобном формате собирает информацию только про самые полезные и важные деловые мероприятия для бизнеса в течение года.