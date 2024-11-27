Сервер Astra Linux — это операционная система, разработанная для использования в государственных и корпоративных структурах, где важны безопасность, стабильность и поддержка отечественного ПО. Операционная система идеально подходит для построения защищенной IT-инфраструктуры, включая серверы баз данных, веб-приложения и виртуализацию. Подробнее ознакомиться с операционной системой Astra Linux Server для создания и управления высоконагруженными серверами можно на https://astracloud.ru/server.

Высокий уровень безопасности Astra Linux соответствует отечественным стандартам безопасности и защищает данные с помощью шифрования и управления правами доступа. Это критично для организаций, работающих с конфиденциальной информацией.

Совместимость с отечественным ПО Система поддерживает интеграцию с российскими программными продуктами, что важно для государственных учреждений, обязанных работать по национальным стандартам защиты данных.

Масштабируемость и гибкость Astra Linux подходит как для небольших проектов, так и для крупных инфраструктур. Она поддерживает виртуализацию, что позволяет эффективно использовать серверные ресурсы.

Управление и мониторинг Операционная система включает инструменты для мониторинга производительности и управления серверами. Это помогает оперативно отслеживать и устранять проблемы.