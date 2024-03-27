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· Анастасия Есикова

Обзор кроссовера Geely Atlas PRO

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Geely - китайская автомобильная компания, основанная в 1986 году. Она стала одним из первых китайских производителей, который начал экспортировать свои автомобили за пределы Китая. Geely быстро развивалась и расширялась, приобретая другие марки, такие как Volvo и Lotus, и став одним из крупнейших автопроизводителей в Китае.

Технические характеристики

  • Двигатель и трансмиссия: Атлас PRO оснащен мощным и эффективным двигателем, который обеспечивает плавное и динамичное ускорение. Варианты двигателя включают бензиновый и гибридный варианты, чтобы удовлетворить разные потребности покупателей. Трансмиссия может быть автоматической или механической, в зависимости от модели.
  • Привод: Geely Atlas PRO предлагает различные варианты привода, включая передний привод, задний привод и полный привод, что обеспечивает отличное сцепление с дорогой в различных условиях.
  • Ходовая часть: Кроссовер оснащен современной ходовой частью, включающей независимую подвеску всех колес, что обеспечивает устойчивость и комфорт во время движения.
  • Экстерьер: Стильный и современный дизайн кузова делает Geely Atlas PRO привлекательным внешне, а также способствует улучшенной аэродинамике и эффективности.
  • Интерьер: Просторный и комфортабельный салон обеспечивает удобство и уют для пассажиров и водителя. Высококачественные материалы и современные технологии делают поездки на Geely Atlas PRO приятными и комфортными.
  • Технологии: Geely Atlas PRO оборудован передовыми технологиями, такими как системы безопасности и помощи водителю, интерактивная информационно-развлекательная система и многое другое, чтобы обеспечить комфорт и безопасность во время поездок.

Комплектации кроссовера

Geely Atlas PRO доступен в нескольких комплектациях, каждая из которых предлагает определенный уровень оснащения и функциональности, позволяя выбрать подходящий вариант в зависимости от ваших потребностей и предпочтений:

  • Comfort включает в себя основные опции и функции для комфортного использования автомобиля. Сюда входят климат-контроль, мультимедийная система, многофункциональное рулевое колесо и другие.
  • Flagship дополнительно предлагает более расширенный набор опций, включая кожаные сиденья, электрический люк, систему навигации и другие функции, повышающие уровень комфорта и удобства.
  • Flagship+ является самой полной версией и предлагает полный набор опций и функций для комфортного и безопасного вождения. Сюда входят система кругового обзора, автоматическая парковка, система адаптивного круиз-контроля и многие другие продвинутые технологии.

Где можно купить

Geely Atlas PRO можно купить в Москве у официальных дилеров Geely, а также на популярных автомобильных площадках и в автосалонах, специализирующихся на продаже китайских автомобилей.

Покупайте Geely этой модели и наслаждайтесь комфортом, стилем и передовыми технологиями. Он станет надежным спутником в вашем путешествии и повседневной жизни.

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