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Названы 10 самых популярных стран у туристов из Татарстана

Служба новостей Автор статьи
В 2026 году российские туристы уже побывали бол...

Фото: пресс-служба МегаФон

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В 2026 году российские туристы уже побывали более чем в 190 странах. При этом в летнем сезоне география путешествий заметно расширилась: наряду с традиционными пляжными курортами в тренде оказались дальние маршруты, например, острова Африки и Азии, свидетельствуют данные роуминга МегаФона.

Путешественники из Татарстана только с начала лета посетили более 120 стран. В топ-10 самых популярных направлений у жителей региона вошли Турция, Египет, Абхазия, Китай, Вьетнам и Грузия, а также государства СНГ — Казахстан, Беларусь, Узбекистан и Азербайджан. Совокупно на них приходится около 75% от всех абонентов, выезжающих за границу из республики.

При этом интерес к экзотическим маршрутам демонстрирует устойчивый рост по всей стране. Наибольшей популярностью у россиян пользуются острова Африки и Азии, где число абонентов год к году увеличилось на 15% и 7% соответственно. Среди самых востребованных — Мадагаскар (рост в 2,6 раза), Фиджи (+147%), Кабо-Верде (+79%), Ямайка (+61%), Мальдивы (+12%), Япония (+11%) и Сейшелы (+7%). В то же время снизился интерес к классическим карибским направлениям: турпоток на Кубу упал на 90%, в Доминикану — на 33%.

Наиболее заметный рост интернет-трафика демонстрируют страны, где уже действует 5G-роуминг и абонентам доступны преимущества сети пятого поколения. Объём передачи данных на Маврикии, Филиппинах и во Вьетнаме подскочил сразу в 1,5 раза год к году. Туристы стали тратить больше гигабайт в Китае (+15%), на Тайване (+15%) и Мальдивах (+8%).

«Мы отслеживаем тренды на туристическом рынке и адаптируем сервисы под потребности путешественников. Так, наши абоненты, находясь на отдыхе в экзотических странах, востребованных в этом отпускном сезоне, могут воспользоваться сетями пятого поколения, оценить возможности и преимущества сверхбыстрой передачи данных. Эта технология будет доступна и в популярных транспортных хабах мира. Туристам не нужно приобретать сим-карты локального оператора, доступ к 5G-сетям будет открыт автоматически», — рассказал коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.

Роуминг в сетях 5G уже работает в популярных у российских туристов странах, в их числе Турция, Китай, Грузия, Египет, Вьетнам, Таиланд и ОАЭ. Также в этот список входят и более экзотические островные направления, такие как Мальдивы, Сейшелы, Филиппины, Маврикий, Тайвань, Мальта, Индонезия и Исландия. Чтобы подключиться к новым сетям за границей, необходимо заранее проверить возможности своего устройства. Как правило, покрытие 5G доступно в крупных городах и вблизи известных достопримечательностей.

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