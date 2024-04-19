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· 16+ · Анастасия Дмитриева

Наращивание волос: современные возможности и преимущества

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Холодное наращивание авторской запатентованной техникой скрытого крепления – это эффективная процедура для коррекции длины и объема волос с помощью донорских прядей. Такие локоны надежно фиксируются к собственным волосам и не вызывают никакого дискомфорта. А с помощью колорирования и смешивания оттенков можно сменить цвет волос без окрашивания.

Преимущества и недостатки процедуры

Всего за 3 - 5 часов можно полностью преобразить свою прическу, изменив густоту и длину. С учетом типа и структуры волос, а также правильно подобранной техники, процедура наращивания волос полностью безопасна и имеет множество преимуществ. Среди основных можно выделить следующие:

  • Надежная фиксация донорских прядей и отсутствие дискомфорта;

  • Устойчивость капсулы к уходовым средствам и термическому воздействию;

  • Возможность подобрать схожий цвет донорских прядей, который не будет отличаться от собственных волос. А также, можно создать плавный цветовой переход, который будет выглядеть естественно;

  • Удобство и простота. С наращенными прядями можно делать различные прически и укладки, а капсулы не будут выделяться между прядями.

Особенности наращивания в студии «Укротители волос»

Наша студия наращивания волос в Москве представляет авторскую запатентованную технологию холодного наращивания InvisiFusion®. Такой метод позволяет создавать невесомые эстетичные крепления. Команда профессионалов студии Укротители Волос работает над созданием уникального образа для каждого клиента независимо от длины натуральных волос.

Преимущества студии «Укротители волос»:

  1. В студии трудится команда профессионалов, которая знает все о безопасном и естественном наращивании.

  2. Авторская запатентованная техника скрытого крепления InvisiFusion® позволяет усовершенствовать процесс крепления донорских прядей и сделать переход более естественным.

  3. Более прочная фиксация капсул, которые не сползают и не деформируются.

  4. Работа с различной длиной прядей и учет индивидуальных особенностей (структура и тип волос).

Наращивание волос в Москве профессионалами нашей студии - это эффективный метод коррекции длины и густоты собственных прядей. Запатентованная технология InvisiFusion® делает этот процесс еще более безопасным и естественным. Во время процедуры используются высококачественные донорские волосы, которые идеально сочетаются с естественными прядями клиента, обеспечивая гармоничный и естественный результат. В студии также предлагаются индивидуальные консультации, на которых можно подобрать оптимальный вариант наращивания, исходя из состояния ваших волос и желаемого результата.

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