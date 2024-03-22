Мужские часы Roger Dubuis — футуризм и высокие технологии

Roger Dubuis — швейцарский бренд, основанный в 1995 году в Женеве в результате партнерства британского часового мастера Роджера Дюбуа и основателя компании Franck Muller. Бренд известен своим инновационным подходом к часовому искусству, а также высоким качеством и безупречным стилем своих изделий.

Характеристики часов Roger Dubuis

1. Уникальный дизайн

Часы Roger Dubuis отличаются смелым и стильным дизайном, воплощающимся в инновационных формах и оригинальных деталях. Бренд известен своими высокотехнологичными и футуристичными моделями, которые привлекают внимание ценителей часового искусства.

2. Использование высококачественных материалов

Roger Dubuis использует только лучшие материалы для создания своих часов, такие как нержавеющая сталь, золото, платина, керамика и т.д. Это обеспечивает долговечность и непревзойденное качество изделий.

3. Собственные механизмы

Важным отличием бренда является производство собственных механизмов для часов. Roger Dubuis разрабатывает и производит механизмы в соответствии с высокими стандартами часового дела, что делает их изделия точными и надежными.

4. Инновации и технологии

Бренд постоянно стремится к внедрению новых технологий и инноваций в свои часы. Это позволяет Roger Dubuis оставаться на передовой в часовой индустрии и создавать уникальные модели, способные удивить даже самых взыскательных покупателей.

Популярные модели

1. Roger Dubuis Excalibur Aventador S

Это инновационная модель, созданная в сотрудничестве с автомобильным брендом Lamborghini. Часы этой серии отличаются смелым дизайном и использованием высокотехнологичных материалов. Механизм этой модели оснащен турбийоном, что делает часы особенно точными.

2. Roger Dubuis Excalibur Spider Pirelli

Эта модель часов отличается спортивным стилем и дерзким дизайном. Особенностью этих часов является наличие ремня из резины от итальянского производителя шин Pirelli, что придает им спортивный характер. Корпус часов выполнен из титана или карбона, что делает их прочными и легкими.

3. Roger Dubuis Hommage Double Flying Tourbillon

Эта модель представляет собой истинное произведение искусства в часовом мире. Изысканный дизайн корпуса из платины или золота, снабженного двумя турбийонами, делает эти часы для мужчин настоящим украшением на запястье. Это вершина мастерства и элегантности в часовом искусстве.

Эти модели Roger Dubuis являются популярными среди мужчин благодаря своей уникальности, высокому качеству и инновационным технологиям, которые делают их особенными.

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