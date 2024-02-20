Могу ли я подать на банкротство с автокредитом?

Если нет возможности выплатить долги по кредитам, то банкротство поможет исправить кредитную историю и списать задолженность. Оформить банкротство можно бесплатно с помощью МФЦ или направить заявление со списком долговых обязательств в суд.

Для этого нужно грамотно составить заявление и собрать весь пакет документов, а также доказательства того, что оплатить долги заемщик не может.

ВНИМАНИЕ: Правильно составленное обращение и достоверная информация в документах – половина успеха. Грамотный юрист поможет избежать ошибок во время оформления и проведения процедуры банкротства https://favorit-consult.ru/konsultatsiya/. Так, при наличии долгов по кредиту на автомобиль консультации специалиста нужны на каждом этапе.

Как пройти банкротство при долгах по автокредиту

Особенность автокредита в том, что при первой серьёзной просрочке банк запускает взыскание всей суммы: в большинстве случаев исполнительное производство открывается сразу, без попыток договориться с должником и альтернатив (на реструктуризацию долга при автокредите банк редко соглашается).

С момента открытия производства должник не может пользоваться автомобилем, а сокрытие, продажа или дарение машины превращается в противоправное действие. Автомобиль подлежит аресту и выставляется на торги, но и здесь процесс взыскания не всегда заканчивается: если сумма от продажи машины не покрывает начисленные за просрочку платежа проценты, должник будет платить банку дальше: приставы арестуют счета, имущество (в том числе движимое), средства на вкладах и другие доходы будут изъяты в счет уплаты долга.

Чтобы уменьшить убытки начинать процедуру банкротства нужно как можно раньше.

Порядок действий для оформления банкротства:

Сбор документов: договор на автокредит, справка о доходах (а точнее, их отсутствия или получении дохода не выше прожиточного минимума), либо документы, подтверждающие тяжёлое материальное положение в силу обстоятельств (длительное лечение, уход за недееспособным родственником, наличие несовершеннолетних детей, расходы на похороны или лечение близкого родственника), список всех задолженностей по кредитам в банках и МФО, долгов по коммунальным платежам. Факт наличия или отсутствия в собственности недвижимости, которую можно продать (например, у должника есть квартира, но это единственное жилье и переехать некуда) также должен быть указан при оформлении банкротства и подтвержден документально выпиской из ЕГРН.

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Подача заявления и пакета документов в суд или в отделение МФЦ по месту жительства.

ВАЖНО: В процессе банкротства должнику не стоит скрываться от кредиторов или утаивать сведения о своей платежеспособности и источниках доходов: это может усложнить получение статуса банкрота и привести к тому, что суд откажет в списании долгов.

Можно ли продать автомобиль до подачи на банкротство

Продажа машины, на которую не выплачен автокредит, считается нарушением договора с кредитором также как попытка спрятать автомобиль.

Любая сделка с использованием кредитного авто будет признана недействительной, должник получит штрафные санкции, а разбираться с покупателями, которые не знали о кредитных обязательствах заемщик будет самостоятельно.

Внимание: должник не является полноправным владельцем автомобиля до тех пор, пока кредит не будет выплачен полностью, поэтому сокрытие машины, купленной в кредит приведёт к тому, что приставы объявят ее в розыск, затем наложат на имущество арест, а потом продут машину с торгов для оплаты автокредита.

Особенности прохождения банкротства с автокредитом

Основные положения о прохождении банкротства физическими лицами изложены в Законе № 127-ФЗ. Это позволяет должникам по автокредитам стать банкротами на общих основаниях.

Однако, на ход процесса влияют такие вещи как количество просроченных по автокредиту платежей, достоверность и полнота сведений о финансовой ситуации заемщика и другие нюансы.

Как и кто проверяет наличие автомобиля у должника

Когда запускается процедура банкротства, то дело должника передают финансовому управляющему, которого назначает суд. Управляющий проверяет предоставленные должником сведения, а именно:

Опись активов и имущества, в том числе наличие кредитного автомобиля и залога по автокредиту, а также сведения о банке, который этот кредит оформил Список всех долгов заёмщика

На ход дела влияют и кредиторы: данные, полученные управляющим им тоже доступны, но только в случае, если они заявили требования о погашении задолженности в реестр.

Во время проверки управляющий запрашивает в ГИБДД сведения о праве собственности на автомобиль, а действующий залог подтверждается через сверку данных из реестра ФНС и банковских документов с описью из дела должника.

Следующий этап: подготовка к торгам – для каждого объекта недвижимости из общей описи выставляется начальная цена, имущество отправляется на торги.

Что будет с машиной при реализации имущества

Отобранное для торгов имущество продадут на торгах и отменить это решение должник не может. Сведения по конкурсной недвижимости управляющий публикует на федеральном ресурсе.

Важно: заемщик не имеет права участвовать в торгах, но если при выставлении его активов на торги есть правонарушения, должник может подать жалобы.

Все деньги, вырученные с продажи автомобиля и других активов пойдут на выплату кредита и штрафов – управляющий самостоятельно распределяет доход с торгов между кредиторами.

В редких случаях автомобиль могут вернуть должнику, если торги не состоялись или были несколько раз перенесены, либо признаны недействительными из-за выявленных нарушений. Но рассчитывать на это не стоит

Что будет, если должник продал авто

В списке проверок стоит и детализация сделок потенциального заемщика за 3 года до оформления банкротства. Финансовый управляющий и кредиторы оценивают обоснованность и правомерность актов продажи или обмена имущества из описи активов.

Продажа кредитного автомобиля – прямое нарушение договорённостей с кредитором. Эта сделка будет аннулирована.

Как сохранить автомобиль при прохождении банкротства

Должник сможет оставить машину себе только в случае, если автомобиль – единственное средство передвижения по городу для банкрота с инвалидностью.

Может ли банкрот взять еще один кредит на покупку автомобиля

При оформлении нового кредита должник обязан заявить о своём банкротстве. Исходя из этого банк примет решение об одобрении или отказе в новом автокредите.